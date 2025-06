Rocío Molina Madrid, 05 JUN 2025 - 09:30h.

La parte más íntima y desconocida de la ganadora de 'Gran Hermano 14': la ausencia de su padre y el papel de su hermano pequeño

La mayor preocupación de Susana Molina a pocas semanas de su boda con Guille Valle

Susana Molina tiene una herida que arrastra desde niña y de la que no le gusta hablar. A la ganadora de 'Gran Hermano 14' le queda poco más de una semana para celebrar su boda con Guille Valle. El acontecimiento del año en el que estarán todas las personas que ella quiere, aunque también haya ausencias inevitables. Si en su podcast 'La sobremesa', Susana Bicho, tal como se la conoce en redes, analiza las vidas de sus invitados, les escucha y aconseja, en la suya también hay aspectos que nadie conoce . Analizamos algunos capítulos como el abandono de su padre o la relación que tiene con su hermano menor.

Muy reservada y poco dada a hablar de su vida íntima, la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' hizo una concesión en su canal de mtmad 'Contigo, sí'. Ahí fue donde desveló cómo era su situación familiar y por qué nunca hablaba de su padre. "Mi madre tenía 18 años y digamos que no fui un embarazo deseado. Pero soy lo mejor que le ha pasado en la vida", explicaba en su momento.

Sobre la figura de su padre no daba demasiados detalles, solo que acudió al mismo colegio al que fue él. En unos días contraerá matrimonio y, normalmente, es el padre de la novia el que camina con ella hacia el altar. Una circunstancia que podría ser motivo de tristeza para la influencer. La íntima amiga de Anabel Pantoja ha dejado caer en alguna ocasión que lo suyo con su progenitor es una dolorosa historia de abandono, soledad y perdón.

El antes de su entrada en 'Gran Hermano' es la parte más desconocida y de la que no suele hablar Susana Bicho. Sus años en Murcia donde nació, los primeros años en el colegio o la estrecha relación con su prima porque su madre y su tía vivían juntas han sido claves para definir a la mujer que es hoy en día.

El hermano que nunca sale en las redes de Susana Molina

Y, también otro pilar fundamental es su hermano al que nunca saca en sus redes sociales. Con él, la influencer se lleva muy bien, aunque no siempre fue así. "Yo siempre he sido la buena, mi hermano siempre ha sido un poco más rebelde y nació tres años después que yo. Más malo que un demonio. Era super malo, me hacía la vida imposible. Éramos como la noche y el día. Con el paso del tiempo se fue transformando y se fue volviendo más bueno", explicaba.

La murciana sabe que lo tiene, aunque él prefiera estar alejado del mundo de las cámaras y los influencers. Para ambos el eje de todo es su madre, la persona que les ha sacado adelante y para la que ella tiene palabras de amor y agradecimiento, aunque no sea de expresarlo en público.