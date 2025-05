El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha mantenido varias relaciones sonadas en los medios, como la que tuvo con Anabel Pantoja

Oleada de críticas a Yulen Pereira por eludir su responsabilidad como padre del bebé de Jeimy Báez

Desde que Yulen Pereira pasó por ‘Supervivientes’ su vida sentimental ha sido de lo más comentada en los medios. El esgrimista era conocido por sus dotes deportivas hasta el 2022, momento en el que su paso por Honduras le llevo a mantener una relación sentimental con Anabel Pantoja, desde entonces los detalles de su vida privada han sido siempre interesantes. Aunque hoy en día todo apunta a que es un lobo solitario, desde que volvió de ‘Supervivientes’, ha mantenido varias relaciones sentimentales.

Yulen Pereira y Anabel Pantoja se hacían ojitos y algo más en las playas de Honduras; una vez terminaron el programa disfrutaron de su amor con la prensa puesta en su historia de amor. La que parecía la relación del momento, empezó a tener sus altibajos y finalmente la pareja puso punto final a su relación sentimental. Tania Déniz, exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’, ha sido otra de las chicas que ha conquistado el corazón del madrileño, una relación vivida en secreto que vio la luz una vez ya no estaba juntos.

Jeimy Báez, ha sido la última pareja conocida el exconcursante de ‘Supervivientes’: empezaron una relación en 2024, pero lo suyo no triunfó, tras el paso de la ex de Carlo Costanzia por ‘GH DÚO’, se daban una nueva oportunidad; no obstante, aunque fueron pillados juntos por la prensa, ninguno de los dos considera que mantuvieran una relación sentimental seria .

Anabel Pantoja: flechazo en ‘Supervivientes’

Cuando el esgrimista entró al concurso no contaba con encontrar el amor en las playas de Honduras. Anabel Pantoja desplegó todos sus encantos en la isla para robarle el corazón al esgrimista que cayó rendido a los pies de la extrovertida personalidad y sonrisa de la prima de Isa Pi.

Una vez terminaron el programa lucharon por su amor contra viento y marea, pues eran la pareja del momento y tenían a la prensa detrás todo el día. Los dos apostaban por su relación y estaban muy ilusionados, pero el día a día hizo mella en su amor y finalmente sus vidas tomaron rumbos diferentes en marzo del 2023.

Tania Déniz: un amor secreto

El 2024 fue un año de lo más discreto para el hijo de Arelys Ramos, quien mantuvo una relación en secreto con Tania Déniz, exconcursante de ‘LIDLT’. Durante meses, ambos negaban los rumores, no obstante, Zoe Bayona destapó su relación en el programa ‘En todas las salsas’. Era la propia Tania Déniz la que hablaba de su relación con el esgrimista en el mismo programa.

La decisión de mantener su relación sentimental en secreto fue por ella, “en todo momento era yo la no quería”, aseguraba la propia Tania Déniz en ‘En todas las salsas’. “Yulen siempre va a estar en mi vida porque para mí es una persona especial y para mí es un niño maravilloso. Es y será una persona especial”, aseguraba, confirmando que no habían sido novios.

Jeimy Báez: su última relación conocida

A principios de 2024, comenzaron los rumores sobre una relación sentimental entre Yulen Pereira, y Jeimy Báez, exconcursante de ‘GH DÚO’. "Yo conozco a Jeimy por Tik Tok, pero no tenía ni idea de la historia que tenía detrás con Carlo Costanzia. Ella me lo cuenta. Yo le dije que yo también venía de una relación bastante polémica. Yo pensé que son cosas que pasan", aseguraba el esgrimista.

Y aunque en ese momento empiezan a verse con asiduidad, finalmente lo suyo no funciona "somos dos personas que tenemos muchas cosas en común, pero tenemos mentalidades diferentes. Ella también viene de una relación muy reciente", aseguraba él. No obstante, la ex de Carlo Costanzia aseguraba en ‘De viernes’ que nunca tuvieron una relación formal. "Antes de empezar 'GH' nos empezamos a ver y hacíamos cosas juntos, pero no había nada serio. Después del programa nos reencontramos. No fue el comienzo de nada, más bien lo contrario", aseguraba.

Por su parte el esgrimista asegura que ahora mismo no tienen ningún contacto y que ante la noticia de su posible paternidad, “me entero como todos vosotros. Estoy a la espera, estoy a ver qué pasa, a ver qué piensa. Estoy tranquilo y esperando a ver cómo avanza de esto".