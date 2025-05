Lorena Romera 20 MAY 2025 - 11:20h.

El esgrimista está recibiendo duras críticas por no reconocer la paternidad del bebé que espera la ex de Carlo Costanzia

La decisión del exconcursante de 'Supervivientes' tras el desliz de Jeimy Báez al revelar que está embarazada de él

Yulen Pereira se ha convertido en el centro de todas las miradas. El que fuera concursante de 'Supervivientes' está recibiendo una oleada de críticas por eludir su responsabilidad como padre del bebé de Jeimy Báez. En su entrevista en '¡De Viernes!', a la exnovia de Carlo Costanzia se le escapó por error que está embarazada del esgrimista, desatando una gran polémica. Ahora ella ha ingresado en el hospital y él continúa sin pronunciarse al respecto de su futura paternidad.

Lo único que ha dicho el exnovio de Anabel Pantoja hasta la fecha es que se enteró de la noticia del embarazo de Jeimy Báez "por la prensa" y las redes sociales, "como todos". Algo que ella niega en rotundo, pues asegura que se lo comunicó ella misma.

De ahí que el exconcursante de 'Supervivientes' se esté viendo convertido en objeto de todo tipo de críticas. Y es que son muchos los que no entienden cómo puede estar "eludiendo su responsabilidad" como padre del bebé que está esperando Jeimy Báez y no han dudado en hacérselo saber a través de durísimos mensajes mediante las redes sociales.

Aunque él ha tomado una drástica decisión, bloqueando la opción de que le dejen comentarios en su última publicación -en la que, hasta hace unos días, se podían leer mensajes del tipo: "¿vas a ser papá?" o "futuro papasito"-, los internautas han recurrido a anteriores publicaciones para hacerle llegar lo que opinan de su actitud, tachándole de "egoísta", "inmaduro", "sinvergüenza", "poco hombre", y hasta "sabandija y zángano".

Otros, en cambio, le acusan de solo hacer lo que su madre le ordena. "Cuando la mamá le de permiso, lo reconocerá. Este chico no hace nada sin que le dirija la madre... pero el karma llega para todos", le dice un usuario. "Qué fácil es meterla, pero cuando vienen las consecuencias... ahí ya no", "¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza al mentir? Si sabes que al final todo se descubre. Asume tus responsabilidades con honestidad", le comentan.

Pero no se queda ahí la cosa. "Tienes pocos valores", "visto lo visto, lo mejor que le puede pasar a ese bebé es que no ejerzas como padre", "los niños no tienen culpa de los errores de los padres", "Jeimy es la madre de tu hijo, quieras o no, tienes que respetarla", "compra preservativos", "hazte cargo de tu hijo", "dejas a una chica embarazada y luego te desentiendes", "déjate de bailecitos y reconoce a tu hijo", le espetan los que le siguen.

Y así sucesivamente. Y es que, en las últimas horas, Yulen Pereira ha estado recibiendo un incesante aluvión de críticas por no hacerse responsable del bebé que está esperando Jeimy Báez.