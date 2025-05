Yulen Pereira y Anabel Pantoja se enamoraron en ‘Supervivientes’

Yulen Pereira se pronuncia sobre el embarazo de Jeimy tras ser señalado como padre: "No tenemos relación"

La edición de 'Supervivientes 2022' fue una edición donde además de supervivencia, discusiones, pruebas y hambre, también hubo mucho amor. Anabel Pantoja y Yulen Pereira, se conocieron, se pusieron ojitos, se contaron confidencias, besaron y empezaron una relación sentimental a los pies de las playas de Honduras, desde donde llegaron incluso a hablar de la posibilidad de tener hijos. La expulsión del esgrimista supuso un duro golpe para ambos, que tras su salida del reality se dieron una oportunidad en España. Su historia de amor fue breve, pero muy intensa, la recordamos.

Saltaron chispas en Honduras

Desde el minuto uno en el que Anabel Pantoja y Yulen Pereira cruzaban miradas en la preconvivencia de ‘Supervivientes 2022’, supieron que habían sido alcanzados por las flechas de cupido. Se volvieron indispensables el uno para el otro en el programa, se les vio cómplices y enamoradizos. Las chispas saltaron y se les notaba en la mirada que se estaban enamorando. Entre confidencias y con el culo en la arena se besaron por primera vez y dieron rienda suelta a su pasión bajo las estrellas hondureñas y el saco que dormir. "Quiero estar ya fuera de aquí contigo, ya me he cansado de estar aquí, no se puede hacer nada", le decía él a ella en su primera noche juntos.

La expulsión de Yulen Pereira, hizo que la pareja se separara por un tiempo. El esgrimista le escribía una preciosa carta a Anabel Pantoja, confirmándole que le esperaba fuera. "Quiero que llegues a la final y allí te estaré esperando. Eres mi campeona. Recuerda que yo ya he ganado el premio teniéndote a ti. En España todo va a salir bien, te lo prometo. Confía en mí. Y recuerda: Cartagena, París, Ibiza, Menorca, Canarias, Nueva York, México. Tenemos una vida juntos por delante para ser felices. Mira a la luz al final de la playa y recuerda que allí hay un soso despistado y desordenado que te quiere y que todas las noches de acuerda de ti. Lo más importante es que somos felices y nos chupa un huevo", ponía en su romántica misiva.

Una convivencia complicada

Una vez terminado el paso por el programa de ambos, empezaban su historia de amor en España, siendo el foco de todas las miradas. A pesar de las negativas constantes de la familia Pereira, la pareja luchó por su amor. Vivieron un verano idílico, en el que tuvieron la oportunidad de viajar juntos a Ibiza, Egipto y Nueva York. La pareja se mostraba muy cómplice y no dejaban de dedicarse infinitas muestras de amor en redes sociales.

La relación era tan idílica y estaban tan ilusionados que hubo un tiempo en el que no descartaban aumentar la familia. No obstante, los celos de Anabel Pantoja no tardaron en salir a la luz y a pesar de luchar contra viento y marea, finalmente la pareja ponía punto final a su relación en marzo del 2023.

Una ruptura muy dolorosa para ambos

Rumores de infidelidad, celos e inseguridades rondaban como detonante de su ruptura, pero fue el propio Yulen Pereira, en la revista ‘Lecturas’, quien desmentía alguna de esas razones y aportaba claridad al fin de su relación. "Sus celos me agobiaron. Discutíamos por sus inseguridades y se me empezó a hacer bola", aseguraba en la revista. No obstante, él aseguraba que nunca le había dado motivos. "Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a mi casa y se me caen las lágrimas".

"Cuando estás con tu pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil... y a mí ya no me nacía hacer eso con Anabel", explicaba sobre su decisión de terminar la relación con la exconcursante de ‘Supervivientes’. Cuando Anabel volvió de hacer la gira por las américas, el esgrimista decidió que no podían seguir así. La ruptura fue muy complicada para ambos y decidieron pasar su última noche juntos. "Fue durísima. Anabel lloraba y estaba destrozada", aseguraba el deportista. Yulen Pereira añadía que él también tenía parte de culpa por no saber convivir con una mujer, "no estaba preparado para vivir con una mujer. En la casa era un desastre. Lo dejaba todo por el medio y Anabel me echaba broncas".