Silvia Herreros 22 MAY 2025 - 15:30h.

Las redes estallan contra Alejandro Nieto por sus comentarios "machistas" y "misógenos" a Tania Medina

Cronología completa de la relación sentimental de Alejandro Nieto y Tania Medina

El comportamiento de Alejandro Nieto en redes sociales está siendo duramente criticado. El ganador de 'Supervivientes' ha calificado de "lamentable" uno de los últimos posts de su novia, Tania Medina, con la que hace apenas una semana celebraba su séptimo aniversario como pareja. Este comentario no ha pasado desapercibido y ha hecho saltar todas las alarmas.

Los seguidores de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' no han dudado en volcarse con la influencer, que se encuentra desde hace varios días de viaje con Ruth Basauri, Tania Déniz y Alba Álvarez en México.

Un gesto innecesario y despectivo que ha desatado los rumores de crisis y ruptura entre la pareja. Aunque el mensaje fue eliminado horas después, algunos internautas, como 'La cuernis', lo capturaron a tiempo. "Me parece lamentable", escribía el gaditano a través de TikTok.

La reacción de los usuarios de esta plataforma a este inesperado comentario no se ha hecho esperar. La indignación ha sido absoluta y no son pocas las personas que invitan a Tania Medina a cortar su relación con Alejandro, a quien consideran una persona "misógina" y "machista".

"Tania, ojalá algún día te des cuenta del hombre que tienes a tu lado. Te consume y tú brillas sola cariño. Ese tipo de comentarios no debe hacerlos una pareja", "Lo que es increíble es cómo se ha lavado el Alejandro la imagen todos estos años. ¿Nadie recuerda TODOS los comentarios misóginos que ha hecho en televisión durante años?" o "No permitas que tu pareja te de el viaje con tus amigas... disfruta, que vida solo hay una y si le parece lamentable ya sabe lo que tiene que hacer", son solo algunos de los comentarios de apoyo que la canaria ha recibido.

Por el momento, ella ha preferido no pronunciarse ni hacer mención alguna hacia este ataque, que ha pillado completamente por sorpresa a los seguidores de Tania y Alejandro, a quienes hace solo unos días se les veía presumiendo de su amor. Este comentario podría estar evidenciando el mal momento que atraviesan como pareja. No obstante, mientras ella mantiene una postura discreta, Alejandro estalla y carga contra quienes intentan hacerle ver que su comentario y comportamiento estaban completamente fuera de lugar. Por ahora, no ha emitido ninguna disculpa oficial ni ha querido hacer declaraciones respecto a lo ocurrido.

"No le comenta ningún vídeo... se va de viaje y le comenta que le parece lamentable. ¿Pero el qué? Si no hace nada malo... lamentable es tener un novio como tú, querido Alejandro", escribe un usuario junto al post. "Sí, lo que tú digas es lamentable", contesta él en uno de los muchos comentarios que ha respondido.

Aunque se desconoce el motivo real que habría llevado a Alejandro Nieto a comentar de forma pública algo así, en redes sociales hay varias hipótesis. Una de las que más peso tiene en estos momentos es la que apunta a que este viaje de amigas no habría sentado nada bien al Míster. Así lo ha hecho ver 'La Cuernis' a través de sus stories de Instagram, espacio en el que rescata imágenes de la supuesta reacción que habría tenido el mismo día que Tania se fue de viaje.