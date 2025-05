Lorena Romera 26 MAY 2025 - 13:17h.

El ganador de 'Supervivientes' rompe a llorar al hablar de su ruptura con la influencer tras cinco años juntos

Alejandro Nieto estalla tras las críticas por su comportamiento con Tania Medina

Alejandro Nieto se ha roto y, entre lágrimas, ha confirmado su ruptura sentimental con Tania Medina tras cinco años de noviazgo. El que fuera Míster España, ganador de 'Supervivientes' en 2022, ha lanzado un comunicado a través de sus redes sociales para zanjar los rumores y aclarar lo que está ocurriendo entre ellos después de varios días de polémica.

Las alarmas saltaron cuando, en pleno viaje de amigas de la influencer a México, el que fuera también concursante de 'GH VIP' dejaba un comentario de mal gusto a la que entonces fuera su pareja en una de sus publicaciones. "Me parece lamentable", escribía el andaluz en un post en el que veíamos a la modelo cantar una canción que hacía alusión a una práctica sexual.

Un mensaje por el que a Alejandro Nieto le llovían las críticas. "Tú eres el lamentable", le decían entre otros muchos comentarios. Desde ese momento, los rumores de crisis en la pareja se disparaban y parecían confirmarse con el movimiento que la pareja que concursara en 'La isla de las tentaciones' hacía a continuación: borraba las fotos en las que salían juntos y dejaban de seguirse en redes sociales.

Además, el que fuera finalista de 'Supervivientes All Stars' lanzaba un preocupante mensaje en el que explicaba que necesitaba tiempo para la reflexión, ya que no se encontraba del todo bien. Ahora, Alejandro Nieto ha reaparecido tras este fin de semana de desconexión para confirmar lo que ya era un secreto a voces: su relación sentimental con Tania Medina está rota.

Lo ha contado en un vídeo en el que rompe a llorar, quebrándosele la voz al verbalizar que su historia de amor con la modelo canaria ha llegado a su fin. "Os merecéis saber de la situación porque al final somos una pareja pública y os merecéis que os demos una mínima explicación, aunque no profundicemos. Ahora que tengo fuerzas, voy a comentar algo. Tania y yo hemos decidido separarnos un tiempo. Ojalá sea todo para algo bueno", ha señalado el creador de contenido.

El ganador de 'Supervivientes' pide perdón a Tania Medina

Alejandro Nieto ha reconocido que ahora necesita sanar y ha pedido perdón por sus errores. "Yo tengo que ajustar varias cositas que tengo en mi cabeza y lo que necesito ahora es apoyo y que no seáis duros conmigo, ¿vale? Que soy persona y no voy a admitir que se me lapide o que se me insulte porque no me lo merezco. Todos cometemos errores y aquí estoy para dar la cara", ha subrayado en este comunicado emitido a través de su perfil de Instagram.

"No he hecho las cosas bien. Le pido disculpas a Tania, en primer lugar. Después, a sus familiares, a sus amistades... a sus seguidores, incluso. Yo amo a Tania sobre todas las cosas. Siempre será y ha sido el amor de mi vida. Nunca le haría daño y si esta situación le está haciendo daño pues lo mejor es que yo me arregle, ella también, lo necesita. Será un bien por nosotros. No es un adiós, es un hasta luego", ha señalado el que fuera ganador de 'Supervivientes'.

Alejandro Nieto confía en que "todo se puede solucionar" y que esto no es definitivo. "Tengo que tratarme y ponerme en manos de profesionales. Yo creo que Tania también lo necesito. Yo creía que este momento nunca llegaría porque veía que tanto mi amor como el de ella estaba intacto... Pero nada, no quiero hablar más. Tenemos mucho amor y respeto", ha zanjado tras confirmar públicamente su ruptura sentimental con Tania Medina.