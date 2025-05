Inés Gutiérrez 16 MAY 2025 - 19:20h.

MadridUno de los momentos más complicados de la vida de Kim Kardashian fue cuando sufrió un robo en París. La socialité vivió como un grupo de personas entraba en su habitación de hotel para robarle sus joyas, una situación que para ella fue un punto de inflexión en su vida, un momento del que ha hablado públicamente en alguna ocasión y que le ha costado superar.

Este suceso provocó que durante un tiempo se mantuviera alejada de la vida pública y durante un tiempo aún mayor dejó de mostrar sus joyas en público, optando por complementos mucho más discretos que no pudieran convertirse en objeto de deseo de los ladrones de nuevo. No sufrió heridas físicas, pero las consecuencias psicológicas no fueron sencillas de aceptar.

“Trajeron al conserje desde el piso de abajo, con las manos atadas y apuntándole con una pistola. Me estaban gritando en francés y no pude sino levantarme”, reveló la propia Kim sobre el suceso en una entrevista con David Letterman. En ese momento pensó lo peor, que sería violada y asesinada (algo que por suerte no llegó a suceder), para ella fueron “siete u ocho minutos de tortura”.

Quiénes son los 'atracadores abuelos', que robaron a Kim Kardashian

Este suceso tuvo lugar en 2016, los atracadores fueron detenidos, gran parte del botín que robaron pudo ser recuperado e incluso uno de ellos escribió un libro sobre su experiencia y explicó que había pasado dos años siguiendo a Kim por las redes y planeando el robo. “Estaba tirando el dinero, y yo estaba allí para recogerlo”, explicó en 2022 Yunnis Abbas, uno de los delincuentes, que también aseguró no sentir arrepentimiento por lo sucedido.

Según revelaron, no sabían quién era Kim, tan solo que era la mujer de un rapero (en ese momento Kardashian todavía estaba casada con Kanye West y la pareja tenía dos hijos), fueron apodados los ‘ladrones abuelos’ por su edad, algo que aceptaron. “Todos somos abuelos, todos tenemos antecedentes penales, así que sí, somos abuelos ladrones”. El juicio por este robo comenzó en abril de 2025.

Además de Abbas, otros diez presuntos cómplices fueron detenidos, pero tan solo él y Aomar Ait Khedache, que tenía 68 años y era conocido como ‘Omar el Viejo’, confesaron. El juicio ha tardado tanto en celebrarse que uno de ellos ha fallecido y otro, con 81 años ya cumplidos, no será juzgado debido a que padece demencia en estado avanzado.

Entre los detenidos también estuvo Gary Madar, que se sospechó responsable de proporcionar la información sobre el paradero de Kim. Su hermano, Michael Madarm era dueño de una empresa que había proporcionado transporte a las Kardashian durante años. Se espera que el juicio determine si fue verdaderamente culpable o solo habló con su hermano sobre las Kardashian en esa época por “aburrimiento”, como asegura su abogado.

Los implicados en el robo fueron detenidos a causa de las muchas pruebas que las autoridades encontraron en su contra, como pruebas de ADN o incluso una bolsa de joyas que perdieron al escapar en bicicleta.