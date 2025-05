La decisión de Marina García que afecta de lleno a Jesús Sánchez: "No es feliz"

Rocío Molina Madrid, 22 MAY 2025 - 13:47h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha comunicado un cambio en su vida que les afecta a ella y a Jesús Sánchez

Marina García explica el motivo por el que perdió a todas sus amigas: "Mi vida ha cambiado"

Marina García lleva un año lleno de cambios y ha confesado a sus seguidores que viene ahora un proceso que va a ser duro, pero que va a compartir con sus seguidores poco a poco. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' ha tomado una importante decisión que afecta de lleno a Jesús Sánchez y ha logrado llegar a esa conclusión después de ver que ni ella ni su novio son felices en su actual situación.

La vida en Madrid ha sobrepasado a la influencer de 27 años y tras darse una oportunidad de un año ha decidido que su estancia permanente en la capital ha terminado. Un cambio que no ha sido a la ligera y por el que ha dado ahora los motivos que le han llevado a llegar hasta este punto. Después de cuatro mudanzas en menos de un año, la andaluza se enfrenta a una nueva, pero está fuerte en su decisión, tal como ha explicado.

Aunque su vida en la capital era algo pasajero y ya muchos le habían advertido que echaría de menos su Sevilla natal, Marina García lo ha querido comprobar y se ha dado diferentes oportunidades en varios pisos. Rotunda ha anunciado así el cambio que supone esto para ella y para Jesús Sánchez: "Me voy de Madrid. Mi función aquí ha terminado. Esta ciudad me ha dado muchísimo en muy poco tiempo. Me ha dado amigos que me llevo para el resto de mi vida. Estoy segura", ha comenzado diciendo.

El estar en Madrid le ha supuesto muchas buenas cosas como ha reconocido, pero también le ha hecho echar más de menos lo que siempre ella ha querido: su Sevilla y su calidad de vida. "Eso es innegociable", ha dicho tras pasar unos días en la Feria y haber estado junto a los suyos. "Me he tenido que dar cuenta yéndome de allí porque yo necesitaba estar aquí y me ha servido para valorar el doble lo que dejaba allí y también me ha servido para conocerme", ha expresado según a ella esto le ha afectado, pero también lo ha hecho por su novio Jesús Sánchez.

La exparticipante de 'LIDLT' quiere estar más cerca y en el día a día de su negocio, al lado de los suyos, pero también ha tomado esta decisión por Jesús Sánchez. "El que mi pareja sea feliz porque yo sé que aquí cien por cien no lo es. Me compensa muchísimo más", ha admitido a sus seguidores.

La respuesta de Jesús Sánchez

A las palabras de la creadora de contenido han reaccionado sus seguidores animándola con el cambio y, por supuesto, también su novio Jesús Sánchez. "Here we go! Al fin del mundo contigo…. Pero casa es casa", ha escrito.

Lo que viene ahora es una etapa de cambios y de afrontar un proceso duro tras cuatro mudanzas a la espalda, pero la andaluza está contenta y ha advertido que esto no significa una despedida de Madrid. "Voy a estar constantemente viniendo", ha sido el mensaje que ha tratado de transmitir en su última publicación de Instagram.