El hijo de Bárbara Rey y su pareja se han sometido en '¡De viernes!' a una terapia psicológica

Ángel Cristo y Ana Illas vuelven a reaparecer en el plató de '¡De viernes!' tras someterse por separado a una terapia psicológica de mediación para tratar de reconducir su relación y evitar la ruptura. El hijo de Bárbara Rey y su pareja han visto las imágenes de sus sesiones y se abren como nunca para hablar a fondo de su relación.

Ana Illas es la primera en sentarse con la psicóloga y explica su relación con Bárbara Rey: ''Cuando yo llegué la primera vez a su casa me advirtió de que Ángel era como su padre, que tenía un carácter muy fuerte y de que fuera con cuidado. Cuando vi quién era el padre de Ángel dije 'si me lo está diciendo su madre, madre mía', me cagué viva''.

''Su madre está presente, a veces su hermana, a veces su padre y su ex'', afirma Ana e indica que en su casa no viven dos si no cinco personas. Pero revela que su situación no les ha afectado sexualmente: ''De las cosas más bonitas que tenemos es cuando hacemos el amor. Se quita la coraza y aprovecho a poder hablar con él de cosas que a mi me duelen''.

Y se pronuncia, contundente: ''No hay nada peor que la rabia que se va acumulando en el cuerpo. Si ella lo hubiese puesto más fácil, esto no hubiese pasado. Mientras él viva y la madre viva, esto va a ser interminable. Con mi vida están acabando''. ''He estado muy mal este último año y medio, afectada, destrozada, destruida, sin ganas de nada y esa no soy yo'', añade Ana.

Ángel se sienta después con la psicóloga y lee las cartas que le escribía a su madre cuando era un adolescente y explica todo sobre su relación tanto con Bárbara Rey como con su padre. Pero en un momento dado, Ángel se levanta enfadado: ''Me llama la atención que os las haya proporcionado mi madre, no sé con qué intención (...) Este tipo de cosas son de las que yo he huido toda mi vida. No sabía que existía (...)''.

Tras ver las imágenes, la pareja se ha enfrentado a ellas y ha reaccionado en directo a lo ocurrido, y tanto Ángel como Ana se han sincerado y han explicado cómo les ha cambiado la terapia de pareja.