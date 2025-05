Gabriella se sincera y lee la carta que ha escrito al padre y hermana de Manuel: "Necesito que confiéis en mí"

Manuel y Gabriella escriben una carta al padre y hermana de él para "volver a ser una familia"

Manuel y Gabriella desvelan en qué punto están de su relación y confiesan que han dormido juntos

Manuel ha decidido apostar por su relación con Gabriella. Cuando salió expulsado de 'Supervivientes', el exparticipante de 'La isla de las tentaciones' tuvo que hacer frente a los conflictos que habían sucedido entre su novia y su familia en su ausencia. Él ha tomado una decisión y se ha decantado por Gabriella, lo que ha dejado en un segundo plano a su familia. Tanto es así que la propia Gloria, hermana de Manuel, confirmó en en '¡De viernes!' que él apenas les hablaba. Ahora, tienen la oportunidad de reconciliarse.

El programa consigue reunir, en un mismo plató, a Manuel, Gabriella, Gloria y Manuel padre. La pareja ha sido la primera en pisar el plató para hablar de cómo se encuentra. Están retomando su relación y él reconoce que ha estado días sin hablarse con su familia. Es por eso por el que se muestra nervioso por este reencuentro televisado, aunque reconoce que las cosas están más calmadas. Gabriella lamenta que la familia de su novio nunca le diera el beneficio de la duda, pero entiende que actuaran así para protegerle.

El reencuentro de Gabriella y Manuel con su padre y hermana

La defensa a ultranza del padre y hermana de Manuel, les enfrentó con Gabriella. Manuel llegó a decir que no le gustaba Gabriella para que fuera novia de su hijo, ¿habrá cambiado de opinión? Manuel hijo reconoce que le ha dolido todo, por ambas partes. Gloria pide perdón a su hermano y el padre, al entrar en plató, se abraza a Gabriella y a su hijo. Dice que ha visto un cambio en ella y que podría ser "la nuera perfecta". Manuel hijo se muestra muy contento por esta reconciliación familiar.

"Cuando salieron las informaciones, nos llamaban las cadenas de televisión y teníamos que salir a defender a mi hijo. No me esperaba los rumores que había. A raíz de eso ya tú decías 'es que es mi hijo' y mi hijo ha hecho todo lo que ha querido, pero me gusta que se lo hagan a ella, así que paren ya", cuenta el padre cuando toma asiento. Tras esto, Gabriella y Manuel han leído dos cartas que han escrito y que van dirigidas a Gloria y Manuel padre.

La carta de Gabriella a su suegro y cuñada

"He sufrido mucho con esta situación. Mi relación es mía y de nadie más y vosotros, por proteger a Manuel, habéis provocado que mi relación estuviera a punto de romperse. Sé todo lo que significáis para Manuel y, por eso, quiero que volvamos a ser los mismos que antes. Pero necesito que confiéis en mí y que no volváis a hacer caso a los rumores", son sus sentidas palabras. Gloria y Manuel padre dicen estar de acuerdo con esto que dice Gabriella.

La carta de Manuel a su padre y hermana

Por otro lado, Manuel también ha escrito una carta: "Sabéis que sois todo para mí. Sin embargo, tras mi vuelta de 'Supervivientes', algo se había roto. Habéis hecho caso a muchas informaciones que os han llegado sobre mi relación con Gabriella y es por eso que mi concurso se ha empañado un poco con este revuelo. He aprendido que una relación debe ser cosa de dos y quisiera que volviéramos a ser la familia de era, pero, para ello, necesito que confiéis en mí y en Gabriella. He pasado noches sin dormir y pensé que os perdía por un momento. Quiero que dejemos el pasado atrás y seamos uno de nuevo". La reacción y respuesta de Gloria y Manuel padre, en el vídeo.