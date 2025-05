Socialité 25 MAY 2025 - 14:39h.

Marta Peñate responde a los dardos de Oriana Marzoli sobre ella y Tony Spina

Parece que la guerra abierta entre Oriana Marzoli, Marta Peñate y Toni Spina va cada vez a más. Desde que Oriana abrió el melón en 'Inside Oriana', donde llegó a decir que Tony está ''atado con correa'', haciendo referencia a Marta, la lluvia de zascas no ha parado.

Tras sus palabras, Marta y Tony reaccionaron y se defendieron de los ataques de Oriana, quien volvió al ataque en 'Socialité': ''No hablo de lo que una cobra, es triste que te cataloguen como fracasado cuando no ha ganado lo que he ganado yo", dijo la influencer entre otras muchas cosas.

Un día después de la respuesta de Oriana a la pareja, Marta Peñate no ha querido callarse y ha publicado un vídeo a través de sus redes sociales contestando a las acusaciones de la influencer.

Marta, muy molesta, ha contestado a Oriana después de afirmar que tiene a Tony Spina ''atado como un perro'': ''Me dice que yo tengo a Tony atado, voy a contar una cosa para que os quedéis flipados. Que cuente que cuando Tony tenía un bolo y vivían juntos, cerraba la puerta de la casa por dentro y escondía las llaves''.

''Tony no podía salir de casa porque tenía las llaves escondidas ¿cómo me vas a decir a mi que yo tengo a Tony atado?'', le lanza el dardo Marta Peñate a Oriana Marzoli.