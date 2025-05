Socialité 24 MAY 2025 - 14:04h.

'Socialité' consigue las imágenes del enfado de Marichalar con la prensa

La discreta vida de Jaime de Marichalar: de su trabajo actual a su relación con Victoria Federica

Desde que se divorció de la infanta Elena en 2009, Jaime de Marichalar se ha mantenido alejado de los focos, excepto en contadas ocasiones en las que se le ha podido ver junto a su hija, Victoria Federica. Su vida tras la separación se ha vuelto un enigma y ha estado marcada por la discreción, pero ahora vuelve a estar en boca de todos.

Pero ¿cuál es el motivo por el que Jaime de Marichalar se ha visto envuelto en la polémica? El ex de la infanta Elena ha protagonizado un enfrentamiento con los medios a plena luz del día y 'Socialité' ha conseguido las imágenes de lo sucedido.

En las imágenes se ve cómo el periodista intenta hablar con Jaime de Marichalar, pero él se niega a responder y se enfada con el periodista: ''Por favor ¿me puedes dejar? Te he dicho que me dejes, por favor. No he contestado nunca y no voy a contestar jamás, déjame''.

En cuanto el periodista le pregunta por su actitud, Jaime de Marichalar se defiende y le acusa de ''acosarle'': ''Esto es acoso, te estoy diciendo que no me molestes y me estás molestando''.