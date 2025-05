Socialité 25 MAY 2025 - 15:03h.

Adara Molinero ataca duramente a Sofía Suescun a través de un comentario en redes sociales

Los mejores momentos de Adara Molinero en 'En las mejores familias'

Compartir







El enfrentamiento entre Adara Molinero y Sofía Suescun no parece terminar nunca. Y es que Adara, después de atacar duramente a Sofía en su podcast 'En las mejores familias', ha escrito un comentarios con pullita en una foto que han compartido Sofía y Antonio Santana, presentador de 'Socialité': "Hay un poco de cara en el filtro de Sofi", han sido sus polémicas palabras.

PUEDE INTERESARTE El dardo de Alexia Rivas a Adara Molinero por su últimas críticas a Sofía Suescun

'Socialité' le da la oportunidad a Sofía de responder a este nuevo ataque, pero la colaboradora del programa prefiere no echar más leña al fuego: "El filtro es el súper maquillaje que nos hace Laura con las manos que tiene. No sé, que le maquille Laura. La verdad es que este maquillaje no se consigue con otras manos que no sean las de Laura. Ya quisiera más de uno y más de una...".

El programa quiere abordar también las duras palabras que le ha dedicado Adara a Sofía en el último capítulo de su podcast y Sofía ha preferido no quedarse a ver el vídeo que lo resume. Quiere marcharse a casa a disfrutar de una comida que le está preparando su novio Kiko Jiménez y no dar más bola a este polémico enfrentamiento que se lleva alargando durante semanas.

Las duras palabras de Adara Molinero hacia Sofía Suescun

"¿Cómo una persona puede juzgar o dar lecciones de moral cuando su propia vida es un desastre?", se pregunta Adara Molinero en una charla junto a su madre, Elena Rodríguez, refiriéndose a Sofía Suescun. Adara acusa a Sofía de haber "desechado" a su madre Maite Galdeano "como un perro" y la sentencia con frases como "pedir que sea elegante es como pedirle a un mono que no coma plátanos" o "ya me jodería que mi novio siguiera hablando de su ex, o sea... háztelo mirar".