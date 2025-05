Ana Carrillo 20 MAY 2025 - 22:01h.

Adara Molinero contesta a Sofía Suescun tras sus duras palabras: “Has desechado a tu madre como a un perro"

Alexia Rivas ha mostrado su desacuerdo con que la hija de Elena Rodríguez critique a la ganadora de 'Supervivientes 2018'

Alexia Rivas y Adara Molinero no mantienen una buena relación y, en alguna ocasión, la segunda le ha lanzado alguna pullita a la primera en su podcast de mtmad disponible en Mitele 'En las mejores familias'. Con quien sí que tiene una muy buena relación la colaboradora de 'Vamos a ver' es con Sofía Suescun, a la que ha defendido de forma indirecta lanzándole un dardo a la hija de Elena Rodríguez por su último ataque a la ganadora de 'Supervivientes 2018'.

En su vídeo podcast, Adara ha criticado duramente a Sofía Suescun porque opinó sobre su bronca con Elena Rodríguez y ha sacado a relucir su conflicto con Maite Galdeano, con la que no se habla desde hace casi un año: "¿Está ella para hablar de relaciones de madres e hijos? ¡Pues no! Yo fui bastante generosa contigo cuando salió todo el tema con tu madre y tú, ya se se ve la clase de persona que eres, has aprovechado la mínima, porque lo nuestro fue un roce".

"La diferencia entre tú y yo es que yo tengo relación con mi madre y tú has desechado a la tuya como un perro, no has tenido miramiento ninguno, pero es que pedirle a Sofía Suescun que sea elegante es como pedirle a un mono que no coma plátanos", ha dicho la ex de Hugo Sierra en su podcast ante la atenta mirada de su madre, que abría la boca en señal de sorpresa y exclamaba "¡guau!" ante las declaraciones de su hija.

Alexia Rivas ha escuchado estas declaraciones de la exconcursante de 'Gran Hermano 17' y ha decidido recordarle vía X, el antiguo Twitter, que ella dijo en el pasado que no hablaba de la vida de los demás, algo que sí que ha hecho al recordar el conflicto entre Sofía y Maite. "Yo no hablo de los demás. Hablo de mí", fueron las palabras que un día dijo al madrileña y que la periodista le ha recordado en la mencionada red social, en la que no ha recibido respuesta por el momento de la primera expulsada de 'Supervivientes All Stars'.