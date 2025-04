Laura Matamoros relata la terrible experiencia de su primera hyrox con su tía Mar Flores

Tía y sobrina se han preparado muy duro para esta competición en la que han participado más de 8000 atletas . Un reto fitness que combina 8 kilómetros de running con 8 workouts de manera intercalada. Un ejercicio que requiere de un esfuerzo extremo, pero que hasta que no se ha visto en ello, Laura Matamoros no creía que era tanto. Y, además, ella lo ha tenido que hacer en unas condiciones más difíciles .

Al llegar al sitio, darle su número y ver a todos los atletas que se presentaban empezaban a aflorar los nervios . "He de reconocer que estaba muy tranquila, pero ya viendo a la gente, a todas las chicas, me da miedito. Vamos a por todas, que sea lo que Dios quiera", es así como se animaba. Tras esto, la exconcursante de 'Supervivientes' ultimaba los detalles de su preparación , pero paradójicamente lo que tenía que serle una ayuda le hacía después el r eto mucho más difícil .

"Creo que debéis saberlo...Vomitando desde los 500 metros... Así todo el hyrox. Ya me han dicho que es bastante común. Los electrolitos me han sentado como el culo, perdón por la expresión, he ido vomitando los 16 kilómetros de carrera y luego los geles me han sentado mucho peor. Es muy heavy y se pasa muy, muy, muy mal", ha relatado, aunque después de pasar por esta penuria, sí que se lleva la satisfacción de haberla terminado y de haber aprendido muchas cosas.