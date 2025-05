Rocío Molina Madrid, 26 MAY 2025 - 16:50h.

La exconcursante de 'Supervivientes' ha ido con mucho miedo al ginecólogo para someterse a su primera ecografía

Marta Peñate explica por qué tiene 'barriguita' a pesar de estar embarazada de mes y medio

Compartir







Marta Peñate ha vivido un día decisivo para ella. La exconcursante de 'Supervivientes' ha podido ver la primera ecografía de su embarazo y ha compartido su emocionante reacción con sus seguidores. La que fuera también concursante de 'Gran Hermano' estaba muy nerviosa y tenía "sentimientos encontrados" por si recibía una mala noticia y tras haberlo pasado fatal después de su mala experiencia.

Después de una "agonía" de estos últimos 15 días en los que la novia de Tony Spina ha pensado de todo y se ha puesto también en lo peor, llegando a creer que no había embarazo, la influencer de 34 años ha podido ver a su bebé a través del ecógrafo y ver cómo todo marcha bien en esta revisión ginecológica.

La imagen la ha recibido Marta Peñate con lágrimas en los ojos tras esperar y pasar días de lo más intranquilos hasta salir de dudas. "Llevo quince días deseando que sea hoy y hoy no quiero ni llegar a la clínica porque estoy cagada, os lo juro. Yo no estoy bien del coco", eran sus últimas palabras antes de asistir a uno de los momentos más mágicos y esperados que ha vivido.

Canal de Whatsapp de Telecinco

El pasar por haberse quitado las trompas de falopio, se ha hormonado "hasta las trancas" para sacarse óvulos y ha sufrido un negativo y un embarazo fuera del útero han hecho mella en su ánimo y por eso a esta cita ha acudido con tanto miedo y ha pedido a sus seguidores que le mandaran los mejores deseos y ánimo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

De ahí que hasta que los médicos no le han puesto la esperada imagen y le han dado el informe, Marta Peñate no ha respirado. "Ahora sí que sí me creo que estoy embarazada. Hemos escuchado el latido. A mi abuelo, al papá de Tony, a mi querido padrastro Ricardo y mi abuela: sé que estáis ayudando desde arriba", ha contado a través de su perfil oficial de Instagram llena de emoción porque hoy era un día muy importante para ella.

La ganadora de 'Supervivientes All Stars' que ya ha contado el nombre del bebé que tienen pensado, no ha podido evitar dirigirse a sus seguidores con muchísima alegría y emoción para contar cómo se ha sentido. Después de todas las muestras de cariño recibidas, Marta Peñate ha sentido la necesidad de compartir lo que ha sabido de esta primera ecografía y gritar al mundo que está todo bien y que está feliz esperando a su primer hijo.

Con todo lo pasado y arrastrado, Marta Peñate no puede estar más feliz al ver que el mayor de sus sueños comienza a ser una realidad: su futura maternidad. Tratando de llevar todo esto con calma, la influencer y colaboradora de 'Tardear' ha regalado a sus seguidores un vídeo con las reacciones de sus amigos, familiares y la del propio Tony Spina a la noticia de su anterior embarazo. Lo que ha visto le ha llenado el corazón y para ella ha sido uno de los días más felices de su vida.