Lorena Romera 26 MAY 2025 - 18:03h.

La exconcursante de 'Supervivientes' enseña cómo reaccionó Tony Spina al saber que iban a ser padres

Marta Peñate revela el nombre que ha escogido para su bebé

Compartir







A Marta Peñate ya no le cabe ninguna duda de que está embarazada. Ya se ha hecho la primera ecografía y ha escuchado el latido del corazón de su bebé. Tal es su felicidad, que la exconcursante de 'Supervivientes' se ha animado a compartir el vídeo de la reacción de Tony Spina cuando se enteró del embarazo.

La nacida en Las Palmas de Gran Canaria, de 34 años, que se dio a conocer en 'Gran Hermano', llevaba días muy nerviosa pensando en el día de hoy. La cita en su clínica de fertilidad era clave para ella. Después de sufrir un aborto tras su último embarazo ectópico, la influencer tenía serias dudas sobre si estaba embarazada o no.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate, a punto de ser atropellada tras anunciar su embarazo

La ausencia de síntomas, o el darle vueltas a si lo que estaba experimentando eran señales indicativas de embarazo, la tenían en un auténtico sinvivir. Ahora por fin se ha terminado ese sufrimiento. La ganadora de 'Supervivientes All Stars' ha escuchado el latido del corazón de su bebé y ya disfruta de la primera ecografía, que la ha compartido con sus seguidores de las redes sociales, a los que ha estado haciendo partícipes de todo el proceso.

PUEDE INTERESARTE Marta Peñate explica por qué tiene 'barriguita' a pesar de estar de mes y medio

"Qué sí, qué sí", intenta autoconvencerse en esta publicación en forma de vídeo en la que saca a la luz un momento muy especial para la pareja: el momento exacto en el que Tony Spina se enteró de que estaba embarazada. "Nunca enseñé las reacciones de cuando me quedé embarazada la otra vez... y, ahora sí, es un buen momento para enseñarlas", ha señalado la colaboradora de Telecinco.

Canal de Whatsapp de Telecinco

La reacción de Tony Spina al embarazo de Marta Peñate

El primero que sale en este compilado es, como no podía ser de otra manera, el padre de la criatura, a quien la exconcursante de 'Supervivientes' hace entrega de una caja en cuyo interior se encontraba con lo que habían estado soñando durante tantos años: el predictor con el positivo.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Al verlo, Tony Spina se queda durante unos segundos mirando el resultado y después esboza una enorme sonrisa de oreja a oreja. La canaria ríe con él y ambos terminan abrazados y besándose, frente a frente. Un momento de máxima felicidad para los dos, que llevaban mucho tiempo esperando ver ese positivo en el test de embarazo.

Pero él no es el único que aparece en el vídeo que ha compartido Marta Peñate. También su madre, que recibe la noticia muy emocionada durante una comida familiar y no puede evitar romper a llorar al enterarse de que su hija va a ser madre. O su hermana y su padre, que no pueden reprimir las lágrimas al ver hecho realidad el sueño de la exconcursante de 'Gran Hermano'.

Y así sucesivamente con todos sus amigos. Una felicidad que es extensible a sus seguidores de las redes sociales, a los que la influencer ha querido agradecer por tantísimo cariño durante estos años de lucha hasta lograr quedarse embarazada. "Uf, los mensajes que me estáis poniendo. Os quiero a todos, os lo prometo. No sabéis lo orgullosa que me siento de teneros. Sois mi energía positiva", ha comentado la exconcursante de 'Supervivientes'.