27 MAY 2025 - 09:00h.

La actriz de 'Yo soy Bea' y el concursante de 'Supervivientes' no están de acuerdo con su viaje de novios

Cronología de la historia de amor de Patry Montero y Álex Adrover

Patricia Montero se ha sincerado sobre el problema que tiene con su luna de miel con Álex Adrover. Antes de poner rumbo a Honduras para su participación en 'Supervivientes' la pareja se casó en una boda de tres días que se celebró en Caba de Gata, mediante el rito 'yogui'. A través de sus redes sociales, la actriz ha pedido ayuda a sus seguidores para solucionar el inconveniente que tiene con su viaje de novios.

La protagonista de 'Yo soy Bea' -serie donde se conocieron hace ya más de 17 años- se dieron el 'sí, quiero' antes de que el actor emprendiera su aventura de supervivencia. Una boda que celebraron con mucha espiritualidad, inspirada en el mundo del yoga, con más de 70 invitados -entre los que se encontraban sus dos hijas, Lis, de nueve años y Layla, de cinco-, con tres vestidos, cata de vinos y paella.

Una original ceremonia, que se prolongó durante tres días, y con la que la pareja ponía el broche de oro a su preciosa historia de amor. Ahora, mientras él pasa penurias en 'Supervivientes', ella prepara su luna de miel. Sin embargo, Patry Montero ha reconocido que se está enfrentando a un problema por el que se ha visto obligada a pedir ayuda a través de sus redes sociales.

Y es que, tal y como ha contado la actriz, en su encuentro con Álex Adrover, pudo hablar de su viaje de novios y de los preparativos de esta escapada romántica de la que tantísimas ganas tienen. Eso sí, parece que no tienen la misma idea de este viaje. "Estando en Honduras pudimos hablar de nuestra luna de miel porque tenemos muchas ganas de irnos, pero tengo un problema y os necesito", ha empezado contando la valenciana.

Aunque entre risas y tomándoselo con filosofía, como siempre hace, Patry Montero ha explicado este inconveniente a los usuarios que la siguen a través de Instagram, con la intención de que le ayuden a encontrar una solución antes de que Álex Adrover termine su aventura en 'Supervivientes'.

"No quiere playa. Me dijo que quería asfalto, Madrid... Dadme ideas, por favor, no se me ocurre nada. Para mí el sitio es donde está él: isla, arena blanca, agua azul. ¿Dónde me lo llevo cuando salga de la isla?", ha preguntado. Y no contenta con lanzar esta pregunta, la actriz ha habilitado una 'caja de respuestas' con el título: "Ideas de viaje romántico sin playa". Ahora habrá que esperar para ver si la también experta en yoga y meditación da con la solución para sorprender a su marido.