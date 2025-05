Lorena Romera 27 MAY 2025 - 10:25h.

La ganadora de 'Supervivientes' se alarma al sufrir síntomas que no reconoce y pide ayuda

La también ganadora de 'GH', alertada al sufrir un posible síntoma indicativo de infarto

Sofía Suescun ha recurrido a sus redes sociales para pedir ayuda a sus seguidores por un problema de salud. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano 15' y de 'Supervivientes' en 2018 ha explicado lo que le ocurre a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha tratado de encontrar solución para este dolor que le ha impedido continuar con su día con normalidad.

La vida saludable de la influencer es ejemplo para muchos. Sus rutinas, sus entrenos, su alimentación, sus suplementaciones... no hay nada que no haga a lo que los que la siguen no le tengan echado el ojo. Solo en Instagram le siguen más de un millón y medio de usuarios. Una comunidad en la que ella también confía cada vez que los necesita.

Esto es lo que ha ocurrido ahora. La presentadora de 'Socialité' ha empezado a sufrir una serie de síntomas que le han impedido continuar con su día con normalidad, por lo que ha recurrido a sus historias de Instagram para pedir ayuda a sus seguidores. Junto a una fotografía en la que se la ve tumbada en la cama y haciendo un gesto de hastío, Sofía Suescun ha explicado este problema de salud por el que ha preguntado a su legión de incondicionales.

"Yo no sé si es la edad o qué", se ha preguntado la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', a pesar de que tan solo tiene 28 años. "Pero me duele como nunca la zona de los lumbares y los ovarios. Me pegan calambres intensitos cada ciertos minutos. Apunte: ha llegado hoy mi prima", ha señalado con humor la pareja de Kiko Jiménez, refiriéndose a su menstruación y explicando que por aquí iban los tiros de estos dolores.

"Pero yo no he sido nunca de dolores como estos", señala. De ahí su alarmismo y preocupación ante estos síntomas tan extraños para ella. "¿Alguna pastilla milagro? Por favor", le ha pedido a sus seguidores la de Pamplona, hija de Maite Galdeano, con la que continúa manteniendo el contacto cero. Minutos después, Sofía Suescun ha compartido un pantallazo de sus mensajes directos, con un aluvión de recomendaciones de sus seguidores, que rápidamente le han solucionado el problema.

Y es que su comunidad se ha puesto de acuerdo al recomendarle el mismo antiinflamatorio. "La verdad es que estoy mucho mejor. Mil gracias por vuestras recomendaciones para los dolores. Me han salvado. Sois los mejores", ha señalado la ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes', que ha reconocido que también le ha "venido muy bien entrenar".