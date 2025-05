Equipo mtmad 28 MAY 2025 - 18:02h.

Miriam Saavedra llega por primera vez a ‘En todas las salsas’ con ganas de aclarar su estado de salud tras el atropello que sufrió hace algunas semanas. Lejos de estar decaída, la exconcursante de ‘Supervivientes’ se muestra animada y comenta todas las polémicas, entre ellas, la de Melody. Miriam le manda un mensaje de apoyo tras su regreso de Eurovisión.

Miriam se proclama fiel seguidora de Melody y no puede entender cómo ha habido tanta gente que ha ido en contra de ella tras su participación en Eurovisión. Después de descubrir toda la verdad tras su regreso de Eurovisión , Miriam Saavedra decide mandarle un mensaje de apoyo a la andaluza y animarla en estos momentos en los que no lo está pasando nada bien. “Se lo mando directamente”, empieza aclarando la ganadora de ‘GH VIP 6’

No es la primera vez que Miriam habla con Melody por privado, por tanto, en vez de lanzar un mensaje directamente a cámara, prefiere mandar un audio a la cantante y darle su apoyo de manera más personal. “Eres la reina de España y Latinoamérica”, asegura Miriam. Además, la influencer se muestra muy tajante con todos aquellos que la han criticado y anima a Melody a pasar de ellos. “Aplástalos como gusanos a los que te critican”, le dice de forma contundente.

Como muestra de que la apoya incondicionalmente, Miriam Saavedra le promete a Melody que cantará su canción ‘Esa diva’ allá donde vaya. La exconcursante de ‘Supervivientes’ no quiere que el tema de la andaluza quede en el olvido. “Me grabaré tu canción y la cantaré en todas partes”, le asegura a través del audio que le manda por mensaje privado. “Eres la mejor”, la anima.

Miriam Saavedra llega a ‘En todas las salsas’ con ganas de actualizar su vida y su estado de salud. La que fuera concursante de ‘Supervivientes’ no solo muestra su apoyo a Melody públicamente, si no que se moja en varias polémicas. La influencer aclara qué tipo de relación tiene con su expareja Carlos Lozano y explica el motivo por el que no muestra en redes sociales a su novio alemán ¡Descúbrelo todo dándole al play!