Alejandro Nieto ha sido quien ha confirmado la ruptura sentimental con Tania Medina tras cinco años de relación. Lo ha hecho en un vídeo en el que llora desconsoladamente y pide perdón a la modelo. Ahora, el que fuera ganador de 'Supervivientes' en 2022 ha escrito un desgarrador mensaje sobre el momento en el que se encuentra tras la separación.

El que fuera concursante de 'GH VIP' ha tocado fondo. Pese a que espera que esto sea "un hasta luego y no un adiós", el andaluz está desolado tras haberse visto obligado a decir adiós a la canaria. Hace apenas unas horas, entonaba el mea culpa a través de su perfil oficial de Instagram, disculpándose con Tania Medina, con sus familiares, amigos y con sus seguidores.

Hacía apenas unos días, le había dejado un comentario en el que la llamaba "lamentable" mientras ella se encontraba de viaje en México con unas amigas. Mensaje por el que a él le llovían las críticas. Ahora, el que fuera Míster España reconoce que necesita ayuda de profesionales para corregir cosas. "Tengo que tratarme", ha señalado. Un gesto que la modelo le agradece.

"Pedir ayuda y perdón es lo más grandioso que se puede hacer", ha expresado, pidiendo a los usuarios de las redes que le respeten y no sean duros con él. Y menos, en la situación tan delicada en la que se encuentra. Y es que el propio Alejandro Nieto ha reconocido que es muy momento complicado a nivel psicológico. A través de su perfil oficial de Instagram, el ganador de 'Supervivientes' ha escrito un conmovedor mensaje.

Y es que, a pesar de lo terrible que está siendo para él seguir adelante siendo consciente de que su historia de amor con Tania Medina ya forma parte del pasado, este durísimo varapalo le está sirviendo para darse cuenta de la cantidad de gente que está a su lado. "Pensaba que nadie me quería o que todo era malo, pero un aplauso por todo aquel que me ha mandado un mensaje y me ha dado ánimos", ha pedido.

"Sabía que no me fallaríais...y, os lo juro, que, dentro de todo lo malo, tengo que sentirme orgulloso por toda la gente que me quiere, me entiende y me comprende. Simplemente es eso: soy una persona que se equivoca. Mil gracias por todos los mensajes. Intentaré leerlos todos, pero son muchísimos. Aún así, repito que mil gracias. Sé que todo va a salir bien", señala Alejandro Nieto en una especie de mantra que podría estar repitiéndose a sí mismo tras la ruptura sentimental con Tania Medina.