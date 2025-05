Equipo Outdoor 24 MAY 2025 - 13:09h.

Alejandro Nieto y Tania Medina se dejan de seguir en redes sociales: ¿Ruptura a la vista?

Alejandro Nieto estalla tras las críticas por su comportamiento con Tania Medina: "Basta ya"

Continúa la polémica en torno a Alejandro Nieto y Tania Medina después de que él escribiera un polémico comentario en una publicación de su novia mientras se encontraba de viaje con unas amigas. El gaditano escribió "me parece lamentable" y los seguidores de Tania cargaron contra él con comentarios como "lamentable es tener un novio como tú" o "ojalá algún día te des cuenta del hombre que tienes a tu lado. Te consume y tú brillas sola cariño. Ese tipo de comentarios no debe hacerlos una pareja". Ahora, la pareja da muestras de una posible ruptura.

Alejandro Nieto y Tania Medina se dejan de seguir en Instagram y avivan los rumores de ruptura

Muchos son los seguidores que tachan de "machista" y "misógino" a Alejandro Nieto por haber escrito esas desafortunadas palabras en el post que su novia compartió en su perfil de TikTok mientras disfrutaba de un viaje en México junto a Ruth Basauri, Tania Déniz y Alba Álvarez. Tras las críticas, Alejandro se enfrentó a algunos de los usuarios respondiendo a sus mensajes, lo que ha complicado aún más la situación. Ahora, hemos podido comprobar, tal y como señala @lacuernis en su perfil de Instagram, que la pareja no se sigue en Instagram. ¿Habrá habido algún bloqueo de por medio?

El misterioso mensaje de Alejandro Nieto tras la posible ruptura

Además, Alejandro Nieto ha borrado todas las fotos en las que aparecía junto a Tania, aunque ella aún las mantiene. En medio de este misterio por saber si la pareja ha roto o no su relación tras dejar de seguirse en redes sociales, Alejandro publica un llamativo mensaje a través de sus stories: "Estaré un tiempo sin subir nada porque, sinceramente, no me encuentro bien con esta situación. Solo os pido que hacéis mucho daño y que, por una vez, respetéis y me respetéis porque no tenéis piedad. Sois unos enfermos. Y os juro que os deseo lo peor a toda esa gente que me insulta o me desvalora. Ojalá os muráis hdp", comienza este polémico mensaje.

"Y yo estaré de vuelta cuando esté mejor, con mi mejor versión para todos esos que sí que me conocéis y que me apreciáis, mirando por mí, que hace mucho que no lo hago y centrándome en mí, que llevo mucho tiempo olvidándome de mí", concluye el mensaje de Alejandro en el que estalla contra todos aquellos que le han estado criticando por sus comentarios y actitudes. Por su parte, Tania Medina no se ha pronunciado al respecto. Eso sí, ha anunciado a través de su perfil de Instagram que en unas horas regresa a España y que estará unos días desaparecida y compartiendo parte del material que ha grabado durante su viaje con amigas.