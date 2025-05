Raquel Bollo asegura que Pepi Valladares "no tiene ni idea" y que no existió el episodio de Chiquetete y una ambulancia en el rocío como afirmó

La miss Claudia Calvo denuncia "amenazas" y "chantajes" tras sacar el lado más turbio de los concusos de belleza: "Quieren que me calle"

Compartir







Tras vivir un tenso enfrentamiento entre la extrabajadora de la tonadillera y la colaboradora, Pepi Valladares se sentaba de nuevo en el plató de 'Tardear' para revelar cómo entró la colaboradora en la vida de Isabel Pantoja.

Ahora es el turno de Raquel Bollo, quien explota tras escuchar detenidamente los cortes de dicha entrevista pues asegura que Pepi Valladares no tiene "ni idea" y miente sobre la veracidad de los hechos.

Raquel Bollo no conoció a Isabel Pantoja como afirma Pepi Valladares

La colaboradora asegura que es la realidad solo la sabe ella porque es quien lo ha vivido y va a desmentir sus declaraciones con fechas. Y es que considera que Pepi Valladares engañó a 'Tardear' porque ella se fue del tenso encuentro dejando caer que entró a la vida de Isabel Pantoja "como si fuera una ladrona o una prostituta o como algo".

Sin embargo, durante su entrevista no dijo nada de ello e "incluso ahí miente". Acto seguido, la colaboradora narra su versión: "Mi niño nace en el año 95. Chiquetete se separa de su anterior mujer y en esa separación él vende, reparte o hace lo que tenga que hacer y esa casa a la que ella alude no existía. Yo conozco a Isabel en el año 99 ya embarazada de mi hija Alma".

"Yo no conocí a Isabel en el camino del Rocío, yo conocí a Isabel porque su primo hermano era mi marido y vamos a la casa. No ha podido nunca verme en una gala anterior porque su primo y ella no se hablaban. Nunca había pasado nada porque trabajaban muchísimo los dos y apenas se veían. Nunca supe si había pasado algo y el recibimiento que le dio su prima a él fue maravilloso. A raíz de ahí es cuando empiezo a tener relación con Isabel y nunca trabajé para ella como persona de compañía en su casa, fue años más tarde cuando empiezo a trabajar para ella acompañándola a la galas y vistiéndola", continúa.

Por lo que "Pepi no tiene ni idea", asegura. Lo que pasa es que a ella "le dolió que la desmintiera" cuando al habló en el programa de Diego Gómez, "al cual tampoco ha tratado pero todo le viene bien".

Además, aprovecha para hacer una puntualización sobre un comentario que hizo sobre Chiquetete: "Lo de 'En gloria esté' me cansa porque la que se quedó en la gloria que no sufrió más fui yo. No hay que olvidar ciertas cositas, que luego dicen que yo lo saco pero que digan eso por respeto pues hay que tener cuidado con ciertos temas porque eso a mi me hiere".

El episodio del rocío de Chiquetete con otra persona y una ambulancia

Pepi Valladares desveló, sin entrar en detalles, un episodio que involucraba a una persona con Chiquetete y una ambulancia. Sin embargo, la colaboradora asegura que "en ese Rocío no hubo ambulancia" porque ella siempre estaba pendiente a ciertos temas. Es más, Raquel Bollo ha corroborado con otras personas presentes si este hecho sucedió y ninguna lo recuerda.

"Ella es la que cobró y no os contó nada. Volvedla a llamar y que cuente la verdad de una vez y si es denunciable, lo denunciaré. A partir de ahí, que cuente lo que quiera pero a mi que me deje tranquila. Pero si miente sobre mi vida y yo estoy aquí, lo normal es que yo lo reclame", apunta la colaboradora.