Anna Barrachina, hija de Álvaro Escassi, comunica una feliz noticia y Sheila Casas reacciona

Ana Carrillo 30 MAY 2025 - 14:31h.

La hija del concursante de 'Supervivientes' ha anunciado una noticia que ha llenado de orgullo a su madrastra

Sheila Casas revela por qué la hija de Escassi, Anna Barrachina, no va a visitarle a Honduras

Compartir







Antes de tener a Álvaro, su hijo en común con Lara Dibildos, el concursante de 'Supervivientes' Álvaro Escassi mantuvo una relación con una mujer anónima llamada Mercedes con la que tuvo a una hija que no lleva su apellido: ella es Anna Barrachina, tiene 29 años y ha vivido buena parte de su vida en Alemania, aunque ahora está en España porque está desarrollando su carrera artística aquí.

Estar en nuestro país le permite seguir el concurso de su padre en el mencionado reality de Telecinco y también le ha permitido conocer a su madrastra, Sheila Casas, con la que tiene una relación estupenda. La que fuera colaboradora de 'TardeAR' contó que tiene contacto asiduo con la joven y que a ambas les hubiera gustado ir a Honduras para reencontrarse con el jinete, que finalmente solo pudo ver a su hermano pequeño, Gonzalo.

La hermana de Mario Casas ha sido una de las personas que ha mostrado su alegría en Instagram al conocer la feliz noticia que ha anunciado la primogénita de Escassi esta semana: va a exponer su obra en Mallorca. La joven es pintora y su sueño siempre había sido exponer sus cuadros en un evento importante, algo que ha conseguido al conseguir una plaza en la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Summa que se organiza en el Palacio de Congresos del Pueblo Español en Palma de Mallorca.

La exposición estará disponible durante el fin de semana y es probable que vaya a visitarla Sheila, que ha aceptado la petición de la amiga y defensora en plató de Escassi, Ofelia Hentschel, para ir a verla. Un gesto que confirmaría lo que ya ha dicho la abogada en más de una ocasión y es que tiene una relación muy cercana con su hijastra, a la que Escassi adora.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Esta semana, ante la pregunta de si le gustaría tener hijos con su pareja actual, el jinete ha comentado en 'Supervivientes' que est á deseando que su hija le convierta en abuelo pero que no quiere decírselo más porque ella ya conoce su deseo: "Me gustaría más ser abuelo y que mi hija tuviera hijos... ¡pero no se lo digáis, que luego me llama pesado!".