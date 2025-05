Pedro Jiménez 27 MAY 2025 - 23:14h.

El jinete ha confesado, además, si le gustaría niño o niña: "A mi hija la disfruté menos de pequeña y me hace falta eso..."

Sheila Casas revela por qué la hija de Escassi, Anna Barrachina, no va a visitarle a Honduras

La última gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' nos dejó un momento muy emotivo y, sobre todo, lacrimógeno por parte de Álvaro Escassi: el jinete recibió un mensaje de su pareja Sheila Casas y no pudo evitar derrumbarse, una sorpresa que se sumó a la de su hermano menor Gonzalo, que acudió a Honduras sorprendiendo cuanto menos al concursante. Pues bien, este martes, en 'SV. Tierra de Nadie', el colaborador nos ha sorprendido a todos confesando si sería o no padre con Sheila Casas en plena palapa y mostrando así las ganas -como también decía Sheila el otro día- que tiene de ella.

Y es que ha sido cuando Carlos Sobera se dirigía a Anita, con motivo de su test de embarazo y señalándole que no diese nada por sentado puesto que "la cosa no está en absoluto clara", cuando el presentador de Telecinco le preguntaba a Escassi si había murmurado por lo bajini algo relacionado con "embarazo".

"Ha salido el tema del embarazo, porque cuando Damián recibió la noticia de campeón del mundo, Borja estaba asustado de que la noticia fuese que Ana Solma (su pareja) estuviera embarazada", decía un Escassi que apuntaba que Borja señaló en aquel momento que "se habría suicidado" (del susto). "Si hubiera sido la noticia que Sheila estuviera embarazada, a mí me habría gustado la idea, la verdad", confesaba el jinete.

Álvaro Escassi confiesa si sería padre con Sheila

"¿Te gustaría ser padre con Sheila?", preguntaba de manera directa Carlos Sobera, a lo que Escassi respondía de manera sincera que "sí, pero también entiendo que ya tengo mis hijos... me gustaría más ser abuelo y que mi hija tuviera hijos... ¡pero no se lo digáis, que luego me llama pesado!". "Estaría bien recibido. Me encantaría, claro. Pero estamos muy bien así, ya tengo hijos maravillosos", añadía el sevillano.

A su vez, Álvaro Escassi ha desvelado que le gustaría que fuera niña: "A mi hija la disfruté menos de pequeña y me hace falta eso... una niña chiquitita", aseguraba Escassi, provocando el aplauso no solo en la palapa de Honduras sino también en el propio plató de 'Supervivientes'.

Por último, Carlos Sobera le ponía en una casuística: "Imagínate que la tuvieras. ¿Qué te gustaría hacer con ella?". "Estaría todo el día con ella... sería como el abuelo, el padre... no tengo edad de ser padre, soy muy mayor... pero lo que quiera. Si le gustara montar a caballo también", concluía.