Ana Carrillo 27 MAY 2025 - 20:39h.

Sheila Casas ha compartido el motivo por el que Anna Barrachina, la hija de su novio, no puede ir a verle a los Cayos Cochinos

Álvaro Escassi recibió el pasado domingo en 'Supervivientes: Conexión Honduras' la visita de su hermano pequeño, Gonzalo, aunque había dejado claro que no quería que nadie fuera a verle porque no quería ponerse triste al recordar su vida de fuera. Le gustó que su hermano no hiciera caso a su deseo y que tampoco lo hiciera su novia, Sheila Casas, que le envió un mensaje en vídeo.

La hermana de Mario Casas le dijo que está muy orgullosa de él, que espera verlo en la final porque es un justo ganador y que está deseando poder estar con él de nuevo para volver a reírse y compartir planes y tiempo juntos. La hija mayor del jinete, la artista Anna Barrachina, subió a sus stories una foto de su televisor mientras veía a su padre emocionado por escuchar a Sheila.

Un post que la que fuera colaboradora de 'TardeAR' reposteó, dejando claro que la relación entre ambas es fabulosa. Ha reconfirmado que su relación es muy buena a una reportera de 'GTres', a la que le ha contado que "tienen contacto" y comentan el concurso de Escassi "asiduamente": "Veo normal que haya compartido ese story".

"Ella está súper contenta y ve muy bien a su padre", ha destapado Sheila, que, de paso, ha revelado que su hijastra no ha podido ir a visitarlo a Honduras "por temas laborales" y que ha sentido una gran pena por no poder hacerlo: "Al día siguiente estábamos las dos con la pena, pero fue su hermano que la verdad es que estuvo muy bien y que yo creo que también es un gran apoyo para Álvaro".