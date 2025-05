Lorena Romera 30 MAY 2025 - 12:39h.

El hijo de Makoke, criticado por su cambio físico, responde muy tajante a los ataques

El primogénito de la concursante de 'Supervivientes' habla de la difícil situación que vive

Javier Tudela ha respondido a las críticas que ha recibido y que hacen alusión a que estaría "desmejorado físicamente". El hijo de Makoke, concursante de 'Supervivientes', reconocía estar atravesando una situación delicada a todos los niveles. De ahí que ahora haya decidido hacer frente a estos comentarios, haciendo alusión a que las personas que le ven a través de la pantalla no tienen por qué saber "las cosas por las que puede estar pasando".

El influencer ha vuelto al primer plano mediático a raíz de la participación de su madre en 'Supervivientes'. Después de algún tiempo alejado de la televisión, el exconcursante de 'GH VIP' está visitando los platós como defensor de Makoke, a quien también le mandaba un mensaje hace apenas unas semanas, con motivo del Día de la Madre.

A excepción de los que le siguen en las redes sociales, que sí que le ven con más periodicidad, son muchos los televidentes que le habían perdido la pista. Pero lo que el hermano de Anita Matamoros no esperaba era recibir críticas sobre su cambio físico a raíz de su reaparición mediática. Y es que ha habido algunos usuarios que han recurrido a su perfil de Instagram para hacerle saber que en estos años ha pegado un "bajón físico".

"Te acabo de ver en Telecinco y... ¿qué te ha pasado?", le pregunta un seguidor. "¿Me ves un poco desmejorado? No quiero defraudarte", le responde Javier Tudela, haciendo frente a estos comentarios. "Perdona, pero sí. Sigues siendo un guapetón, con todos los respetos... Pero te vi un poco desmejorado. O cansado, quizá", continúa este mismo usuario.

Pero el hijo de Makoke también ha seguido respondiendo. "Tengo una personalidad bastante fuerte y en la vida cada año me la pela más todo. Pero eso no quita que no puedas decir cosas... No sabes las cosas que pueda pasar la gente. Cuidado con los comentarios. Dicho esto, no te preocupes. Repito que me da igual", ha zanjado el empresario, que ha querido responder a los comentarios que ha estado recibiendo sobre su cambio físico.

Y es que el creador de contenido está especialmente sensibilizado con esto. Hace tan solo unas semanas Javier Tudela hablaba del momento vital que atraviesa, asegurando que, a nivel físico, siente que no puede más. "Mi cuerpo me pide descanso, pero mi cabeza pide hacer más dinero", aseguraba el padre de Javier y Bianca, en común con Marina Romero.