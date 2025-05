Ana Carrillo 30 MAY 2025 - 17:13h.

Nela de Almedia, la madre de la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', se ha pronunciado sobre el hermano de Sheila Casas

La postura de Melyssa Pinto tras salir a la luz sus fotos con Mario Casas

Desde hacía unas semanas se venía especulado con que Melyssa Pinto y Mario Casas se estarían conociendo o tendrían una relación sentimental, pero han sido unas fotos en la portada de una revista las que han confirmado que la exparticipante de 'Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones', como mínimo, se ha ido de cena a solas con el actor para celebrar su cumpleaños.

Si pasa algo más entre ellos, ninguno de los dos lo ha querido aclarar. Tampoco lo ha hecho Sheila Casas, hermana y mano derecha del protagonista de 'A tres metros sobre el cielo', que se ha limitado a comentar ante una reportera de 'GTres' que no conoce a la influencer, pero que ve feliz a su hermano.

La última en hablar ha sido Nela de Almedia, la madre de la influencer, a la que los espectadores de Telecinco conocen muy bien porque fue su defensora en plató en 'Supervivientes' y hasta fue a visitarla a Honduras. "Yo a Melyssa la veo muy contenta, muy bien, tiene mucho trabajo y está feliz", ha comentado ante el micrófono de 'Europa Press', ante el que también ha confesado que no sabe mucho de su relación con Mario Casas.

"La verdad es que no sé mucho, he leído algunas revistas pero nada más, no sé más que tú [...] Sé lo mismo que vosotros, pero si supiera más, tampoco lo diría", han sido las palabras de Nela, que ha reconocido que no conoce personalmente al actor de 'Muy lejos': "No lo conozco pero lo he visto en la portada de la revista y es muy guapo, y a ella [Melyssa] también la veo muy guapa".

Entre risas, ha explicado que el único yerno al que conoce es al novio de su otra hija, la también influencer Lorena Pinto: "Es al único al que conozco y me cae muy bien, me trae regalos". Unas declaraciones con las que ha respetado el deseo de Melyssa Pinto de no dar detalles acerca de su relación con el cuñado de Álvaro Escassi.