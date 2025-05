Rocío Molina Madrid, 27 MAY 2025 - 11:01h.

Los periodistas han preguntado directamente a la exconcursante de 'Supervivientes' por su relación con Mario Casas: su reacción

Primeras fotos de Melyssa Pinto y Mario Casas: su romántica cita para celebrar el cumpleaños de ella

Melyssa Pinto y Mario Casas fueron fotografiados juntos en una fecha muy especial: el cumpleaños de la exconcursante de 'Supervivientes' y desde entonces ya no se esconden. La influencer de 34 años no quiere poner etiquetas a lo que está viviendo junto al actor desde hace tres meses, pero su postura es llamativa y pone de manifiesto que su felicidad es evidente.

Así se ha podido comprobar cuando los periodistas de Europa Press le han preguntado directamente por Mario Casas. La cita que la que fuera participante de 'La isla de las tentaciones' y el hermano de Sheila Casas podría ser evidente, pero lo que es más lo es la sonrisa de Melyssa cuando se le habla directamente de él.

Aunque ninguno de los protagonistas se ha pronunciado públicamente al respecto, su felicidad es más que evidente. "Mira, yo te doy gracias de verdad, pero es que no voy a contar más de lo que sabéis, entonces, por favor. En lo profesional me va muy bien y estoy muy feliz también en lo demás. Estoy muy contenta, así que muchas gracias", ha reconocida la ex de Tom Brusse con una sonrisa tímida.

El destacar lo bien que está en la actualidad y la sonrisa nerviosa que le sale cada vez que hablar del actor de 'A tres metros sobre el cielo' ha puesto en bandeja de lo que se lleva meses hablando con sus juegos al despiste. Las fotos, la romántica cita en un aclamado restaurante uruguayo y estas declaraciones ponen fin a los rumores.

En esta ocasión, la exconcursante de 'Supervivientes' ha dicho directamente que está feliz y sus gestos le han delatado que está realmente ilusionada, aunque no haya hablado abiertamente de que esto se deba a su relación con Mario Casas. Los últimos movimientos juntos apuntan a un noviazgo y a que ambos están realmente ilusionados.