Ana Carrillo 30 MAY 2025 - 09:30h.

Críticas a Violeta Crespo, de 'Gran Hermano', por quedar con Luis, exnovio de Nerea: "Es una traicionera"

Nerea Minguela nos cuenta en exclusiva si sigue siendo amiga de la novia de Edi Insua

Nerea Minguela y Violeta Crespo entraron enfrentadas a 'Gran Hermano' porque la primera no le perdonaba a la segunda que le hubiera ocultado que había mantenido relaciones sexuales con Luis García cuando sabía que a ella le gustaba. Dentro de la casa de Guadalix de la Sierra consiguieron acercar posturas hasta hacerse inseparables, pero su amistad se ha vuelto a poner en duda esta semana.

La razón por la que se ha dudado de que sigan siendo amigas es que Violeta ha quedado con Luis, que ya es el exnovio de Nerea, que optó por poner punto y final a esa relación e iniciar un romance con otro compañero de 'GH', Adrián Creus. En esa quedada también estaba el novio de la profesora de zumba, Edi Insua, y las madres de Violeta y Luis, Laura y Natalia, a las que los seguidores del reality conocen bien porque eran sus defensoras en plató.

A la novia de Edi le han llovido las críticas por quedar con el ex de su amiga, pero muchos de sus fans la han defendido y han explicado que ella siempre se llevó bien con Luis dentro de la casa. Otros también han apuntado que quizá ya no son amigas y que, por eso, ha quedado con el madrileño y su madre.

Desde OUTDOOR le hemos preguntado a Nerea si le ha molestado este encuentro y si siguen siendo amigas, y ella nos ha aclarado que no le ha parecido mal que Violeta quede con Luis: "Sinceramente para mí es indiferente, jamás diría a mis amigas y amigos con quien tienen que quedar, no lo he hecho nunca ni lo voy a hacer ahora, por lo tanto, en ese aspecto, no cambia la amistad que tengo con ella".

Unas declaraciones con las que la estudiante de Derecho ha dejado claro que no va a limitar nunca las interacciones de sus amistades y que esta quedada no ha supuesto un cambio en su relación con la de Tembleque.