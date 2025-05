Fiesta 31 MAY 2025 - 19:06h.

Javier Ungría ha ganado la última batalla judicial contra la madre de su hija, Elena Tablada. Desde que se separaron en el año 2022 comenzaron a surgir innumerables rumores sobre terceras personas, sobre las supuestas malas prácticas de Javier e incluso llegó a hablarse de detectives privados.

Javier y Elena empezaban una batalla en los juzgados que se alarga hasta hoy y que Javier Ungría acaba de ganar aunque aún cabe opción a recurso. Según la información que Kike Calleja ha dado en exclusiva en 'Fiesta', el empresario habría salido victorioso del última enfrentamiento de la pareja:

"He hablado con Javier Ungría porque ha habido una resolución judicial dentro de la batalla legal que aún mantienen y que aún no se ha resuelto desde hace más de tres años que se inició. Ha salido el día 27 de este mes una resolución por la que la jueza le da la razón a Javier sobre una demanda que Elena había presentado reclamándole con carácter retroactivo la pensión de alimentos de 2022 a 2024. Javier durante esos dos años pagó íntegramente el colegio de su hija, había pagado incluso más de lo que le correspondía y la justicia lo ha visto claro, han considerado que Elena actuó con mala fe".

El propio Javier Ungría hablaba para 'Fiesta' y explicaba que se siente aliviado en cierto modo porque al menos uno de los temas que tiene pendiente con su ex mujer se ha resuelto satisfactoriamente para él:

"Ella me requería un dinero y la jueza ha considerado que eso ya lo había acometido en su momento y que no daba lugar. Cuando la gente trata de ponerme a parir como persona me da igual porque ya me he acostumbrado a ello, pero cuando alguien pone en tela de juicio mi papel como padre eso sí que me fastidia un poquito".