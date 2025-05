Fiesta 31 MAY 2025 - 18:01h.

Belén Rodríguez, muy tajante con Terelu Campos: "La ofensa fue pública y pido un perdón público"

Belén Rodríguez estalla tras ser acusada de ser la topa de las Campos: "No lo voy a permitir"

Hace una semana, Belén Rodríguez se sentó en el plató de '¡De viernes!' para confesar lo decepcionada que estaba con Terelu Campos por algo que hizo el pasado. Acusó a la presentadora de ser "colaboradora y cómplice necesaria a la hora de vulnerar mi intimidad y participar en esa persecución y en ese acoso". La colaboradora se refiere a un hecho que tuvo lugar en el pasado en el programa 'Sálvame' y llegó a añadir que Terelu debería agradecerle el hecho de que no la haya denunciado.

Con este panorama y con esta tremenda entrevista se ha topado Terelu Campos al volver de 'Supervivientes 2025'. En el programa de '¡De viernes!' de esta semana decidió responder a las declaraciones de la que fue su gran amiga en el pasado y reconoció que no se sentía nada orgullosa de lo que hizo, aunque se justificó alegando que formaba parte de un programa y que, como presentadora, hizo lo que le ordenaban los directores en ese momento. Ahora, Belén Ro reacciona a estas palabras y responde en 'Fiesta'.

Belén Rodríguez reacciona a la entrevista de Terelu Campos en '¡De viernes!'

Aunque ninguna de las dos quiere continuar con esta guerra, Belén no puede evitar sentirse algo decepcionada y afectada. Y es que la colaboradora de 'Fiesta' reconoce que pensaba que Terelu iba a pedirle perdón durante su entrevista, cosa que no ocurrió: "Es normal que no se sienta orgullosa por una cuestión de ética personal y profesional". "No puede decir 'vamos a dejar la guerra' porque ahora me toca hablar a mí hablar", considera Belén.

"Ella insiste en mezclar un montón de temas que no vienen a qué e insiste en meter a su madre en este tema. Que la deje descansar en paz y no la meta en este asunto tan turbio. Se empeña en seguir hablando de temas que sabe que yo no puedo contestar, por eso la llamo tramposa", insiste Belén, visiblemente molesta con Terelu. Pero entonces, ¿quiere reconciliarse con ella? Belén es tajante: "Yo nunca me voy a reconciliar con Terelu a no ser que la vea arrepentida".

"Solo me valdría que, viendo las imágenes, que son tremendas, diga 'cómo nos pasamos con Belén', con perdón y sin rendiciones. Que se arrepienta de verdad. Que no seamos hipócritas, que se quejan de que les siguen por la calle y ella vino a grabar a la puerta de mi casa". Por si no lo había dejado ya claro, Belén Ro remata su intervención en 'Fiesta con una frase tajante: "La ofensa fue pública y pido un perdón público".