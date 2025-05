El motivo que mantenía 'unidas' a Nuria Fergó y a Irene Villa ha llegado a su fin tras la ruptura de la cantante con Juan Pablo Lauro, exmarido de la periodista

Durante estos años de relación, los hijos que comparten Lauro y Villa y la hija de Fergó habían aprendido a convivir juntos en familia

Cuando Nuria Fergó comenzó su relación con Juan Pablo Lauro en 2022, la atención se centró directamente en una protagonista indirecta: Irene Villa. Y es que la periodista y el empresario estuvieron casados desde 2011 hasta 2018 y tienen tres hijos juntos: Carlos, Gael y Eric.

Aunque al principio la cantante y su nuevo novio decidieron mantenerlo en privado, fue inevitable que saliera a la luz, y todas las miradas se dirigieron a Villa. Muchos se preguntaron cómo reaccionaría la exmujer de Juan Pablo ante la noticia del noviazgo, y lejos de generar tensión pública, la comunicadora decidió mostrarse conciliadora desde el inicio.

En declaraciones a 'El Mundo', en agosto de 2022 señaló: "Si Nuria Fergó quiere a mis hijos y mis hijos quieren a su hija, ¿cómo no me voy a alegrar?".

Así se crearon dos familias entrelazadas, la de Lauro y la de Fergó, que también es madre de Martina, fruto de su matrimonio anterior. Los hijos de ambos empezaron a convivir y a estrechar lazos, y poco a poco se convirtieron en una familia sola.

A pesar de ello, no todo ha sido un camino de rosas. En mayo de 2024, Nuria dejó claro que quería mantener distancia con la exmujer de su entonces prometido, afirmando con rotundidad: "Irene Villa no forma parte de mi familia. Porque sea un ex de alguien... Tampoco me preguntáis por el padre de mi hija. Está claro, ¿no? Todo el mundo feliz, a vivir su vida y a disfrutar, que la vida son dos días".

Unas palabras que generaron polémica y que se interpretaron como un gesto de frialdad, creando un cruce de comentarios. No obstante, Irene respondió sin entrar en conflictos: "No me molesta tampoco tanta sinceridad. Yo solo sé que estamos contentos cada uno con la pareja que ha elegido y eso es lo que nos tenemos que quedar. Cada uno tiene su vida".

Han sido contadas las veces que Irene Villa o Nuria Fergó han hablado sobre ellas públicamente. La última vez que decidieron pronunciarse ha sido tras la ruptura de la intérprete y Lauro en el mes de mayo -poniendo punto y final a sus relaciones familiares- después de anunciar su compromiso en septiembre de 2023 y la muerte del padre de la de Nerja en marzo a causa del cáncer. Un triste fallecimiento tras el que Villa quiso ponerse en contacto con ella.

"Le mandé un audio con mis hijos. Están acercándose a lo que es la pérdida, que yo no lo supe hasta muy mayor. Y mis hijos tan pequeños han perdido hace poco también al padrino de uno. Perdieron a mi amiga Esther, que era su madrina. Y ahora al abuelo por parte de Nuria. Y la verdad que muy tristes, pero le mandaron un mensaje que yo aluciné. Y Nuria alucinó", contaba la periodista a Europa Press.

"Un mensaje de esperanza, de amor, de estar en un lugar mejor. Al final la muerte es parte de la vida y yo creo que son niños bastante conscientes. Pues ellos tan pequeñitos, que tienen ahora mismo 8, 10 y 12, lo son. Y me alegro que sepan que la muerte es parte de esto y que no es un tema tabú" reconoció después.

Ambas han sido invitadas a 'Madres: desde el corazón'

En medio de esta barahúnda personal, ambas han acudido, con escasas semanas de diferencia, al programa 'Madres: desde el corazón' de Mitele y presentado por Cruz Sánchez de Lara. Irene Villa protagonizó un episodio el 1 de mayo, y Nuria Fergó el último, que se lanza este lunes 2 de junio como primera invitada de la segunda temporada del formato de Mediaset.