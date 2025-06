Equipo Outdoor 01 JUN 2025 - 13:03h.

La sobrina de Isabel Pantoja está aprovechando el buen tiempo para ir de conciertos: Justin Timberlake, Pastora Soler...

La emoción de Anabel Pantoja por la comunión de su sobrina

Anabel Pantoja está disfrutando a tope del buen tiempo que ya ha llegado a la península y lo está haciendo de la mejor de las maneras: de concierto en concierto. Si este pasado viernes la sobrina de Isabel Pantoja se dejaba ver en el concierto de Justin Timberlake en Sevilla, el sábado era el turno de Pastora Soler.

La influencer aprovechaba el concierto que Pastora Soler daba este fin de semana en la plaza de toros de la capital hispalense para dar una sorpresa a su madre, Merchi, gran fan de la cantante. Merchi se enteraba apenas unos instantes antes de entrar en la plaza: "¿Que vamos al concierto de Pastora Soler? Esto no me lo esperaba yo", expresaba Merchi emocionada abrazando a su hija.

Anabel también es una gran fan de la artista sevillana y no solo se sabe todas sus canciones, si no que además agradece que Pastora siga cantando copla, un género que, en opinión de la influencer, "es muy nuestro y no debería perderse nunca".

Pero el momento álgido del concierto llegó sin duda cuando Pastora Soler, para sorpresa de los asistentes, comenzaba a cantar una conocidísima canción de Whitney Houston: 'I have nothing', un tema muy especial para Anabel que siempre le hace emocionarse: "Te has pasado el juego".

Anabel aprovechaba después sus redes sociales para animar a todos sus seguidores a disfrutar del buen tiempo y asistir a tantos conciertos como se pueda en compañías de seres queridos.