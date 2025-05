Equipo Outdoor 31 MAY 2025 - 11:32h.

Tony se ha enfadado con Marta y ella se disculpa en un vídeo de Instagram

Marta Peñate aclara si bautizará a su hijo en común con Tony Spina

Durante su embarazo, Marta Peñate está sufriendo una montaña rusa por culpa de las hormonas. La colaboradora de televisión ya se sinceró con sus seguidores sobre los efectos secundarios que está experimentando a causa de la medicación y tranquilizó a sus fans a través de sus redes sociales.

En esta ocasión, Marta Peñate ha utilizado sus redes para grabar un vídeo en el que le pide perdón a Tony Spina por sus ''subidones'' y muestra el enfado de él después de haberle hablado mal: ''¿Estás enfadado mi amor? Lo siento mucho. Amor, yo no puedo sufrir esto yo sola. Estoy embarazada amor y yo no puedo sufrir estos dolores de pecho, estas náuseas...'', le dice Marta Tony mientras están en la cama a punto de dormir.

''Y si me entra algún cambio de humor y a veces la cojo contigo...'', continúa ella, pero él responde: ''Pues llama a tu madre''. ''Tienes que soportar, Tony'', le dice mientras se acerca a darle un beso. Él le pide que le pida perdón y ella lo hace, entre risas, él le dice que ''no la perdona'' y ella se disculpa : ''Ya no te vuelvo a hablar mal es que me dan subidones''.

Marta acompaña el vídeo con este texto en el que les explica a sus seguidores la razón del enfado de Tony con ella: ''Me dan subidones hormonales y a veces le doy algún corte...y no suelo hacerlo con él, pero estoy algo más susceptible. La carga de todo este embarazo la llevo yo, tiene que entenderlo, también es su hijo''.