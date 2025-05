La emoción de Anabel Pantoja ante la inminente comunión de su sobrina

Silvia Herreros 30 MAY 2025 - 11:52h.

La sobrina de Isabel Pantoja ha viajado hasta Sevilla con su novio y su hija Alma

Así será el segundo look de comunión de Ana, la hija de Irene Rosales

Anabel Pantoja se prepara para vivir un importante acontecimiento familiar. Su sobrina, Ana Rivera Rosales, se encuentra a punto de hacer la Primera Comunión. Un momento muy especial que la exconcursante de 'Supervivientes' no piensa perderse por ningún motivo. La sobrina de Isabel Pantoja ha hecho las maletas y, junto a David Rodríguez y su hija Alma, ha volado desde Gran Canaria hasta Sevilla, donde ha sido vista muy emocionada.

Para la influencer española, que vive con fervor otros acontecimientos religiosos, como la Semana Santa de Sevilla, que la hija mayor de Kiko Rivera e Irene Rosales reciba el por primera vez el Sacramento de la Eucaristía es motivo de orgullo y emoción. Por esta razón, Anabel no lo ha dudado dos veces y ha puesto rumbo hasta la capital andaluza para acompañar a su primo y a su sobrina en este día tan especial.

La exmujer de Omar Sánchez es consciente del interés mediático que genera para la prensa la comunión de su sobrina. A pesar de ello, tras aterrizar en el aeropuerto de Sevilla, no ha dudado en confirmar la razón de su viaje.

Que Ana iba a hacer la comunión este año no era ningún secreto. No obstante, hasta ahora, la familia parecía preferir guardar silencio y no hacer pública la fecha. Dado que estas suelen celebrarse entre el domingo de Resurrección y el domingo de Pentecostés (periodo litúrgico conocido como La Pascua), se intuía que esta iba a tener lugar muy pronto. Algo que ha confirmado la propia Anabel con sus últimas declaraciones a Europa Press.

Y es que, tras perderse la Feria de Abril de Sevilla y teniendo en cuenta que ha volado a la península en plena Feria de Córdoba, no habría sido extraño que Anabel Pantoja hubiese viajado junto a David Rodríguez (cordobés) para disfrutar unos días de esta fiesta con familia y con amigos. Preguntada por esto mismo, no ha dudado en negarlo. "A la comunión de mi sobrina", ha dicho negando que vaya a ir a Córdoba en los próximos días.

Esta escapada por Andalucía podría prolongarse durante algo más de tiempo, pues tal y como aseguraban recientemente desde 'TardeAR', Anabel tendría intención de realizar parte del Camino del Rocío junto a la hermandad de Almonte, que peregrina a la aldea el próximo 5 de junio. Precisamente a esta virgen Anabel ha rezado mucho en los últimos meses, tanto por la salud de su hija, que estuvo hospitalizada durante 18 largos días en el hospital, como por el proceso judicial que se abrió tras esto.