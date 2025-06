Pilar Eyre, la escritora de ‘Señoras Bien’, tiene un hijo de 37 años experto en marketing digital, siente pasión por los animales y sufrió tuberculosis

La vida sentimental de Pilar Eyre: de sus tres matrimonios a su última ruptura

Pilar Eyre, colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa', siempre ha sido muy celosa de su intimidad. Se estrenó en redes sociales en 2018, con una imagen desde el salón de su casa, uno de los rincones que se han convertido en su particular plató. La escritora siempre le ha gustado mantener su vida privada a buen recaudo, no obstante, entre las páginas de sus libros, y en sus redes sociales, se le puede conocer un poco más.

La escritora de ‘Señoras Bien’ tiene un hijo, Ferrán Llisteri, a quien todos llaman Ferri. El joven de 37 años es uno de los pilares en la vida de la escritora, una persona por la que siente devoción y adoración a partes iguales. La experta en Casa Real no puede vivir sin sus mascotas. A lo largo de los años, ha compartido su vida con varios perros a los que ha tratado como hijos. En el 2022 despedía a Fender y daba la bienvenida a su familia a Brody, su infatigable compañero.

La periodista está viviendo un buen momento, acaba de sacar libro y está abierta y deseosa d encontrar un nuevo amor, no obstante, su vida no ha sido un camino de rosas. Con 20 años, diagnosticada de tuberculosis tuvieron que extirparle un pulmón y desde entonces solo tiene uno.

Su único hijo Ferri

En 1988, la catalana se convertía en madre junto a su segundo marido Ferrán Llisteri, a quien bautizaron igual que su progenitor. Le llaman Ferri y nació ochomesino y desde bien pequeño acompañó a su madre a la televisión.

El hijo de la periodista es una de las personas más importantes de su vida, su orgullo y su mejor aliado “mi hijo ahora es mi padre, me aconseja en todo” asegura en una reciente entrevista en ‘Lecturas’.

El joven de 37 años estudio administración y dirección de empresas y se especializó en marketing y finanzas. Tras varios años en empresas del sector ha fundado su propia empresa de marketing digital. La escritora se derrite por los huesos de su hijo. “Risto Mejide me hizo un 'Chester'. Una de las experiencias más impresionantes de mi vida profesional y personal: con respeto, pero con gran habilidad psicológica, me volvió del revés. Y me rompí ante la presencia de mi hijo. Ay, qué momento tan bonito”, aseguraba en redes sociales.

Amante incondicional de los perros

La experta en Casa Real es una gran defensora de los animales, especialmente de los perros. A lo largo de su vida, ha acogido y adoptado a varios perros que se han convertido en sus compañeros de vidas perfectos. Perros que se convirtieron en familia mientras estuvieron a su lado. En el campo, en la playa, en el salón de casa, en la cama o recibiendo la bendición por San Antón, los perros de la periodista son uno más.

En 2022 tenía que despedir a uno de ellos, Fender, con quien había compartido grandes momentos, con un simple pero cariñoso “adiós, Fender” se despedía de su gran compañero en el verano del 2022.

Un año antes también tuvo que despedirse de una perrita mayor a la que había adoptado para darle los mejores años de su vida: “Adiós, Dana, llegaste a mi vida hace solo dos años, cuando ya tenías quince. Te abriste paso hasta mi corazón a golpe de cariño, y hoy te lloro, porque esa es la única pena que nos causáis, moriros tan pronto. Nunca te olvidaré, pequeña”.

Pero Pilar Eyre tiene mucho amor que dar y decidía adoptar a Brody, un perro pequeño con el que comparte miles de aficiones y grandes momentos. Entrevistas, directos en Instagram, jornadas de inspiración… se han convertido en un buen tándem

Con un solo pulmón desde los 20 años

Con 20 años la periodista se enfrentó a una tuberculosis y se dio cuenta de lo importante que es disfrutar de la vida. "Cuando eres joven te crees inmortal y que puedes salir de todo. Luego sí supe que podía haberme muerto y el tema de la salud me lo he cuidado mucho, no he fumado nunca", aseguraba en la entrevista a la mencionada revista.

Una vez diagnosticada y empezado el tratamiento el pulmón izquierdo no respondía y finalmente tuvieron que extirparlo. "Tuve tuberculosis y me quitaron un pulmón, tuve dolores, tenía unas fiebres tremendas...”. La escritora hace vida totalmente normal "Me he acostumbrado a vivir con mi pulmón, hago mis ejercicios, hago mi vida normal, y yo estoy disfrutando”, confirma.