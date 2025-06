Sandra Salinas 02 JUN 2025 - 15:35h.

Terelu Campos abordó los audios en los que Alejandra Rubio criticaba una exclusiva de su tía, Carmen Borrego

Carmen Borrego revela cómo es su relación con su sobrina Alejandra Rubio: "Fue un momento de calentón"

Compartir







Tras la entrevista de Terelu Campos en '¡De viernes!', 'Vamos a ver' debatía sobre la polémica de los audios en los que Alejandra Rubio criticaba a su tía, Carmen Borrego. Muchos apuntaban que Carmen fue "muy respetuosa" y Alejandra dejaba claro que ella también lo ha sido porque ha guardado silencio en muchas ocasiones...

La entrevista de Terelu Campos

En su regreso de Honduras, Terelu Campos abordaba la polémica que surgió entre su hija, Alejandra Rubio, y su hermana, Carmen Borrego, por la emisión de un audio en el que Alejandra criticaba que su tía mostrara la casa de Málaga de María Teresa Campos poco después de su fallecimiento. Restó importancia a lo sucedido y, además, dejó claro que su hija no le coarta para nada en sus manifestaciones públicas, algo que se ha insinuado en diversas ocasiones.

La respuesta de Alejandra Rubio

“Mi madre no me hace ni caso en nada, por mucho que le diga la cosas hace lo que le da la gana cuando le da la gana”, dejaba claro Alejandra en ‘Vamos a ver’, insistiendo en que ella no condiciona lo que Terelu Campos dice de ella en los platós.

PUEDE INTERESARTE Alejandra Rubio muestra cómo ha sido su primer día de entreno cinco meses después del parto

Estas palabras generaban el debate no solo con Terelu, también con lo que Carmen Borrego dice de ella en televisión. Apuntaban que es “muy respetuosa” y no ha querido entrar en detalles pero Alejandra replicaba que no es la única: “Yo respeto mucho porque, si dijera muchas veces lo que pienso, fliparíais”.

Es más, aseguraba que ha hecho lo que su familia le ha pedido que haga ante las polémicas: “Cuando me han pedido que no me meta, no me he metido y cuando me han pedido que calme las aguas, las he calmado”.

“Viene dentro del pack de lo que es la familia”, añadía la colaboradora e insistía: “Mucho me he callado yo, si dijera lo que pienso, pues flipas”.

De hecho, entendería que su tía dijera en un audio o en privado lo mismo que ella criticó en el suyo. “Si me tía dice ‘la niñata esta’ ¿Tú te crees que me escandalizo? No, me parece normal”.