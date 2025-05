Pedro Jiménez 25 MAY 2025 - 22:07h.

Fue aterrizar Terelu Campos en tierras hondureñas y la guerra en la familia Campos estalló por completo. La razón: unos comprometidos audios de Alejandra Rubio cargando contra su tía, Carmen Borrego. Una Carmen Borrego que hace pocas galas señalaba que después de lo que había ocurrido, Terelu "está mejor en Honduras" y que, durante la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras' de este domingo, ha vuelto a opinar sobre el tema y ha contado cómo es su relación en estos momentos con Alejandra Rubio.

Sandra Barneda se ha dirigido a la famosa colaboradora durante la parte exclusiva de mitele PLUS solo para suscriptores, que emite el programa media hora antes de dar comienzo la gala, y le ha preguntado cómo le ha ido en esta última semana en donde todavía los polémicos audios de Alejandra Rubio siguen acaparando las portadas de muchos medios.

"Últimamente las semanas van estupendas", ha confesado Carmen Borrego. "¿Las cosas entre Alejandra y tú están mejor o no?", ha sido la directa pregunta de Sandra Barneda, dando pie a una Carmen Borrego que se ha sincerado al respecto.

Carmen Borrego se sincera

"Nunca han estado mal. Es que... de verdad. No están mal. No tengo ningún problema con Alejandra y creo que Alejandra tampoco tiene ningún problema conmigo. ¿Que ha salido un audio? Oye... que es un audio privado, ¿eh? En un momento de calentón y de cabreo. A mí me puede pasar también eh... por lo tanto...", ha respondido Borrego.

La 'tercera juventud' de Terelu Campos

Mientras tanto, Terelu Campos disfruta de esta segunda experiencia en Honduras como nada ni nadie. La famosa colaboradora de Telecinco nos está dejando de todo un poco: desde momentazos hasta algún choque cargado de tensión.

Además, también nos ha dejado consejos, como el que le dio a Anita en la playa hace poco recomendándole que hiciera caso a su instinto y viviese la vida al máximo, no siempre teniendo que hacer caso a los consejos de los más mayores. "Si la tenéis que cagar diez veces para daros cuenta pues la cagáis. Vivir con miedo no. La vida se vive una vez".

Además, la colaboradora le señalaba que cuando vuelvan de Honduras se tendrán que enfrentar "a la vida real con sus propias decisiones": "Cada uno tiene que vivir su vida. Yo habré hecho cosas que a mi madre no le hayan gustado y viceversa. Pero siempre nos hemos respetado. Los padres queremos lo mejor para nuestros hijos pero eso no quiere decir que tengamos la verdad de todo".