Sale a la luz una entrevista inédita de Amador Mohedano sobre las últimas horas de Rocío Jurado: "Me dijo que tiraba la toalla..."

En 'Tardear' hemos conocido más declaraciones que Amador Mohedano compartió en una entrevista grabada en 2015 sobre los últimos días de vida de Rocío Jurado.

Tras salir a la luz la parte en la que el hermano de 'La Más Grande' habla sobre el día en que nos dejó la gaditana, ahora hemos podido profundizar en las secuelas del duro tratamiento al que se sometió en Houston para superar un cáncer de páncreas. "Sufrimos mucho, de pronto tú la veías un día que parecía que había un cambio, eran mejoras muy cortas y al otro día la recaída era el doble. Lo único que conseguimos en Houston fue que le alargasen la vida cinco meses más", aseguró Mohedano al periodista Tino Torrubiano.

Es la primera vez que hemos podido ver al hermano de Rocío Jurado verbalizando este duro episodio que marcó a todo un país. "En Houston está la Anderson, que es donde tienen lo último, todo el tema clínico, aparatos de la NASA. Se fue con José la primera vez con su quimio, y empezó otra vez con molestias, entonces se decide de que vuelva allí", compartía el ex de Rosa Benito.

La dura reacción de Mohedano al ver a su hermana en la clínica de Houston

Amador Mohedano también habló de la vez en la que decidieron volver a la clínica norteamericana para tratarla y de su reacción al verla. "Se va otra vez con José a Houston. Yo llego al hospital y cuando vi aquello, me muero, me quería morir, de verla", dice.

Además, profundizó en el tipo de tratamiento al que era sometida Jurado. "Había pruebas que duraban 8 horas. Había pruebas que la bajaban en un ascensor y la metían en unas salas heladas", subraya como podemos ver en el vídeo superior a este artículo.

El hermano de la intérprete de grandes éxitos como 'Punto de Partida' habló sin tapujos sobre el precio de esos tratamientos. "Era muy caro. Cada semana, cuando nos pasaban eran 2.000 euros lo que cobraba ese por dos minutos que estaba, las pruebas. Las pruebas de la maquinaria, unos pastones increíbles", señaló.

Las últimas horas de Rocío Jurado, contadas por su hermano Amador Mohedano

'Tardear' también sacó a la luz la primera parte de esta entrevista en la que Mohedano se rompía al hablar de las fatídicas últimas horas de la artista. "Un día entro en la habitación, sale del cuarto de baño y me mira, me dice no puedo más, tiro la toalla... Por la mañana empieza a cantarme 'Sin embargo te quiero'", relató.