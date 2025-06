TardeAR 02 JUN 2025 - 17:21h.

Verónica Hidalgo, la que fuera Miss España en 2005, desvela en ‘Tardear’ el lado más oscuro de su reinado

La miss Claudia Calvo denuncia "amenazas" y "chantajes" tras sacar el lado más turbio de los concusos de belleza: "Quieren que me calle"

Compartir







Este fin de semana, el certamen de Miss Mundo 2025, celebrado en Hyderabad, India, se vio envuelto en una polémica tras la renuncia de Milla Magee, representante de Inglaterra.

“Me enviaron a Miss Mundo para entretener a hombres”, aseguraba Miss Inglaterra tras renunciar al certamen al sentirse acosada. Y no es la única, Rachel Gupta, Miss Grand Internacional 2024, decidió dejar la corona: “A la organización solo les importa el dinero, no les importa si vivo o muero”.

Miss España 2005, en ‘Tardear’

Verónica Hidalgo, la que fuera Miss España en 2005, se sentaba en el plató de ‘Tardear’ para contar el lado más oscuro de su reinado. “El primer año de reinado es una locura porque solamente tienes trabajo, viajes…”.

La modelo contaba una ‘anécdota’ donde lo pasó realmente mal. “Era un día libre que tenía yo y a las 3 de la tarde me llaman de la organización para decirme que te tienes que poner guapa que esta noche tienes una cena”, contaba.

“Éramos dos chicas, dos mises. Llegamos a la cena y nos encontramos con una mesa enorme en el restaurante, como de 30 señores y nosotras dos. Pasamos la cena como pudimos y al final, bueno, pues una copa, otra copa… se te acercan, te dicen, te ríen… A mí en esa cena dos personas me ofrecieron irme al hotel con ellos. Uno me ofrecía 5.000 euros por pasar la noche con él y otro me dijo que le pidiera lo que yo quisiera”, desvelaba.

“Yo cuando al día siguiente les dije que por favor no me volvieran a llevar a un tipo de cena de esas que me pareció una encerrona, que sentí mujer florero y encima me pasó esto, que nunca hablamos del tema, porque parece que para ellos era algo normal...”, aseguraba Verónica Hidalgo, Miss España 2005, en ‘Tardear’.