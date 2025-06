Nuria Fergó se ha sincerado sobre los episodios más importante de su vida con Cruz Sánchez de Lara en 'Madres: desde el corazón'

Después de tres años de relación, Nuria Fergó y Juan Pablo Lauro ponían punto final a su historia de amor a mediados de este pasado mes de mayo y poco antes de celebrar su boda. Ahora, por primera vez, la cantante ha decidido abrir su corazón como nunca antes. Lo ha hecho en el programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', presentado por Cruz Sánchez de Lara, donde ha contado su verdad y ha hablado sin filtros. Y lo ha hecho con mucha emoción. Aquí puedes ver el vídeo íntegro de la entrevista.

Producido por Tesseo Producciones, el espacio en el que se ha sentado Fergó muestra el testimonio personal de algunas mujeres destacadas del panomra nacional sobre su faceta como madres y las dificultades y desafíos a los que han tenido que hacer frente durante su maternidad.

De este modo, la artista se ha sincerado sobre los episodios más importantes de su vida, desde su exmatrimonio con el padre de su hija Martina y la custodia de la misma hasta la ruptura con Lauro y la muerte de su padre, que perdía la vida el pasado mes de marzo a causa de un cáncer.

La emotiva entrevista arranca con su noviazgo junto al empresario, revelando los motivos del fin del mismo y sobre cómo había imaginado que sería su boda.

"Las parejas pueden evolucionar o no, te puede gustar una cosa y luego no, los sentimientos cambian... No hubo un detonante claro, fue todo muy intenso, simplemente son experiencias. Cada vez soy más consciente de que me pusieron a mi expareja para crecer y evolucionar", ha aseverado en el programa de Mediaset.

La artista y Lauro comenzaron a salir hace tres años. Ambos habían contado con experiencias previas sentimentales que marcaron parte de su vida. Nuria, madre de una niña de una relación anterior, ya tenía claro qué buscaba en una pareja. Él, empresario y conocido también por su pasada relación con Irene Villa, con tres hijos.

Desde fuera, parecían encajar bien. Tenían "planes de futuro" juntos. Pero, según ha contado Nuria, todo ello no significa "que pueda funcionar". "Le tengo que dar las gracias porque ha hecho que me conozca mucho más y que sepa lo que sí y lo que no quiero".

De este modo, ha dejado claro que no hubo escándalos. Ni infidelidades. Tampoco "se les acabó el amor de tanto usarlo". Simplemente fue una decisión dolorosa, pero tomada desde la calma y la convicción de que seguir juntos habría sido forzar una situación que ya no funcionaba.

La boda

Sobre el 'sí, quiero' que estaba a punto de darle a su pareja, ha subrayado que "yo tenía mucho trabajo y tenía que aprovecharlo" y que, para ella, casarse es "una fiesta con amigos, porque yo ya me consideraba la mujer de mi pareja ya que convivíamos juntos, con sus hijos, con mi hija, era fiel... Para mí era mi marido aunque no hubiéramos firmado un papel", ha destacado.

"Lo más importante es que estaba compartiendo mi tiempo, que es oro, con él, y con lo cual no me hacía falta firmar un papel", ha añadido. Al final, esa boda "no ha llegado", pero "no pasa nada", ha querido tranquilizar. "Lo he vivido como yo he querido vivirlo", ha sentenciado.

La reacción de su hija

Asimismo, Nuria ha confesado cuál fue la reacción de su hija Martina al conocer su ruptura. Cabe recordar que vivían juntos y que la pequeña de 13 años mantenía una buena relación con sus hermanastros, los hijos de Lauro. "Me dijo: 'Mamá, yo quiero que tú estés bien".

La cantante de 'OT' se convirtió en madre en 2011 fruto de su matrimonio anterior. Fergó abandonó por aquel entonces su carrera profesional durante ocho años y se dedicó en cuerpo y alma a la crianza de su niña. "Vino al mundo porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija", ha sentenciado, trasladando que su hija es lo mejor que le ha pasado en la vida.