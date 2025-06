Nuria Fergó es la gran protagonista del primer episodio de la segunda temporada del programa 'Madres: desde el corazón', de Mitele

Ya puedes ver íntegra y a la carta la desgarradora entrevista a Nuria Fergó en 'Madres: desde el corazón'

Nuria Fergó ha inaugurado la segunda temporada del programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara y producido por Tesseo Producciones. La artista marca así su regreso a la televisión tras la dolorosa pérdida de su padre, José Fernández, quien falleció a finales del pasado mes de marzo a causa de un cáncer diagnosticado apenas tres meses antes. Lo puedes ver en el vídeo íntegro de la entrevista.

Durante la conversación con la presentadora, que se ha lanzado este lunes 2 de junio con una entrega en la que la artista malagueña protagoniza su entrevista más personal, la cantante no ha podido contener las lágrimas al recordar los últimos días junto a su padre. Ya a través de sus redes sociales compartió que su padre esperó a que ella y su hija llegaran al hospital para despedirse, pero ahora, se ha explayado sobre lo sucedido.

"Le di las gracias porque ya se iba y yo estaba en Madrid y él en Nerja, y me tiré todo el trayecto de camino diciendo: 'Por favor, espérame, que te pueda dar la mano y decirte que te vayas tranquilo y que estamos contigo'".

Desde que la familia conoció el diagnóstico, todos sus seres queridos se mantuvieron unidos, brindándole al progenitor de Nuria amor y apoyo constante. Sobre todo la madre de la cantante, quien espera que su progenitora "me dure muchos años". Ha sido a ella hacia quien se ha dirigido directamente mirando a cámara, envuelta en lágrimas y totalmente derrumbada al hablar sobre cómo estuvo con su padre hasta su último aliento y lo que ha supuesto la muerte de José.

"Mi madre es una campeona, que no ha tenido una vida fácil como mujer, y estoy muy orgullosa de ella", comienza con pañuelo en mano. "Con lo de papá me has demostrado una humanidad que me has matado, al ver cómo has cuidado a papa esos últimos tres meses, que no te has despegado de él, y ver a mi padre cómo te miraba con ojos de agradecimiento... no se me va a olvidar en la vida", continúa la de Nerja rota de dolor.

Tal y como explica, tras el deceso de su padre toda la familia "sentimos paz, porque hemos estado ahí con él dándole todo". Finalmente, ha confesado que "se ha ido muy tranquilo" y que, por ello, "nos toca seguir para adelante, tenerlo en nuestro corazón y vivir lo que él ya no puede vivir para que nos vea felices, y nos va a cuidar desde arriba". Y concluye: "Así que, fuerza mami, que te quiero".

La muerte de su padre y la ruptura con Juan Pablo Lauro

La pérdida de su padre también se ha sumado a otro de los momentos más complicados de su vida. Un mes después de conocerse el fallecimiento de su progenitor, se confirmó la ruptura de su compromiso con el empresario Juan Pablo Lauro, con quien mantenía una relación desde hace tres años.

Aunque la pareja había anunciado su compromiso en septiembre de 2023, la boda fue aplazada por motivos laborales y posteriormente por el fallecimiento del padre de la cantante.

Sin embargo, y aunque Nuria deja claro en el espacio de Mediaset que "no ha habido ningún detonante", decidieron seguir caminos separados. Ella junto a su hija Martina, nacida de su matrimonio anterior con José Manuel Maíz, y él junto a sus tres hijos, Carlos, Pablo y Eric, fruto de su exmatrimonio con la periodista Irene Villa.

