Nuria Fergó es la primera invitada de la segunda temporada del programa de Mitele 'Madres: desde el corazón', conducido por la periodista Cruz Sánchez de Lara

Ya puedes ver íntegra y a la carta la desgarradora entrevista a Nuria Fergó en 'Madres: desde el corazón'

Nuria Fergó es la primera invitada de la segunda temporada del programa 'Madres: desde el corazón' de Mitele presentado por Cruz Sánchez de Lara, que da voz a testimonios reales, profundos y conmovedores de mujeres famosas que han vivido la maternidad.

La cantante ha cogido asiento e impulso y ha decidido abrir su corazón como nunca antes para sacar a la luz en este espacio algunas de las etapas más bonitas y complicadas de su vida. Ha hecho un repaso por su historia -una parte de ella jamás contada- y se ha 'desnudado' por completo. No te pierdas la entrevista completa en el vídeo.

Durante las últimas tres décadas, la artista ha estado expuesta al foco mediático debido a su carrera profesional en el mundo de la música. Y es que el éxito y la fama conllevan a que muchos aspectos privados se expongan, como le ha ocurrido a ella.

Su boda

Uno de los momentos clave en los que la prensa nacional se volcó de lleno fue en su boda con el empresario y productor musical José Manuel Maíz en 2010. La ceremonia se celebró en la Capilla de Santa Ana del Palacio Real de La Almudaina en Palma de Mallorca, y contó con la presencia de más de 200 invitados, incluyendo a sus compañeras de 'Operación Triunfo' Rosa, Chenoa y Gisela como damas de honor.

Todo parecía ser un cuento de hadas y su boda de ensueño, sin embargo, no fue así. "Fue la boda de los sueños de otra persona", cuenta ahora Fergó en el espacio de Mediaset.

Su embarazo

Meses después de su enlace nupcial, viviendo en Mallorca junto a su marido, la relación ya "no estaba bien", pero llegó la noticia más inesperada de sus vidas: su embarazo. "Martina vino porque el universo quiso que yo fuera su madre y ella mi hija. Sin embargo, el embarazo como madre no fue bonito para mí. Me sentí muy sola porque no estaba la relación bien. Y a eso añádele la bursitis que tuve durante la gestación, que fue lo peor".

Pese a todo, Martina vino al mundo, y fue en ese mismo instante cuando la intérprete de 'Con Permiso' decidió dar un vuelco a su vida. "Se lo agradeceré toda la vida a Martina porque me dio la fuerza para irme de ahí", narra visiblemente emocionada.

A los 10 días de dar a luz se fue de la casa que compartía con su aún marido en la isla y se volvió a Nerja con su madre. "A los 10 días de parir me fui. Yo veía que me tenía que ir de ahí, porque no estaba bien, y le dije: 'Necesito irme con mi familia.' Y no volví. Él vino a ver a su hija y ya fue cuando le dije que no iba a volver, que esto ya estaba roto hace tiempo y que no íbamos a volver, así que decidí dejar la relación", recuerda.

Durante los primeros ocho años de maternidad aparcó casi por completo su carrera profesional. Se refugió en su pueblo natal, en su familia y en dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su pequeña. "Tenía ese sentimiento de que yo estaba sola con ella y no quería que sintiera mi ausencia. Así que pensé que iba a intentar sobrevivir como pudiera, porque gracias a Dios yo tenía algunos conciertos", ha continuado.

Ya una vez se divorció, llegó a un convenio con Maíz en el que ella se quedaba con la custodia y él vería a Martina un fin de semana al mes. "Yo me considero madre soltera. Porque la niña la estoy educando yo. Su padre cumple con su manutención y con su fin de semana al mes, pero ya está", cierra la intérprete.