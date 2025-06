Equipo mtmad 03 JUN 2025 - 11:18h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela cómo empezó su romance con Fran Zafra

Lucía Sánchez advierte a Alba Rodríguez sobre su nuevo novio y le lanza un consejo

Alba Rodríguez regresa a ‘Mi momento’ después de un largo tiempo para actualizar a sus seguidores de su vida sentimental. La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ se pone frente a la cámara no solo para mostrar su radical cambio de look, sino para hablar de su incipiente relación con Fran Zafra, ex de Ana Nicolás y salir en su defensa ante las múltiples advertencia que le han hecho sobre él . Ignorando los malos comentarios, Alba desvela cómo conoció a Fran y en qué punto se encuentra con él.

La influencer ha querido aclarar todo sobre su romance con Fran Zafra. A pesar de todos los comentarios negativos que le han llegado sobre él debido a su pasado con Ana Nicolás , Alba defiende su relación y asegura que confía mucho en Míster Internacional 2024. La exconcursante de ‘Los vecinos de la casa de al lado’ vuelve a estar ilusionada y comparte con sus seguidores cómo conoció a Fran, una historia que, según sus palabras, no sé le olvidará “en la vida”.

Alba comienza explicando que su historia no viene de ahora, sino que hablaban ya desde hacía tiempo. “Nos seguíamos de antes”, admite. Sin embargo, con todo lo que sucedió con Gerard, la influencer no se veía preparada para comenzar nada con nadie así que decidió apartarlo de su vida. “Dejamos de hablar porque no estaba preparada”, reconoce. Los meses pasaron, Alba comenzó a sanar su corazón y decidió retomar el tonteo con él.

Alba Rodríguez cuenta cómo fue el primer día que se vieron

La influencer explica todo con pelos y señales, quién habló primero a quién, cúal fue el primer mensaje y cómo hicieron para verse en persona. “Estuvimos juntos toda la noche”, cuenta emocionada. Con una sonrisa en la cara, Alba asegura estar muy feliz con él y sentirse segura a su lado. A pesar de las advertencias de la gente de su alrededor, la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha decidido apostar por su relación e incluso habla de planes de futuro con él.

