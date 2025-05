Equipo mtmad 30 MAY 2025 - 09:00h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' desvela en qué punto está su relación con Fran Zafra y sale en su defensa

Modelo y ex de Ana Nicolás: así es Fran Zafra el nuevo amor de Alba Rodríguez

Alba Rodríguez regresa de nuevo a ‘Mi momento’ para hacerse un cambio de look radical. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ se pone frente a una cámara para compartir con sus seguidores no solo su nuevo look, sino también para aclarar cómo está su vida sentimental. Después de que Lucía Sánchez la advirtiera sobre el chico que está conociendo , Alba habla claro sobre su nuevo amor, Fran Zafra y sale en su defensa.

Hace algunos días, Alba volvió al plató de ‘La casa de los vecinos de al lado’ para resolver todos sus frentes abiertos. En un intenso cara a cara con Gerard Arias, su expareja, la alicantina revelaba la identidad del chico que le estaba devolviendo la ilusión en el amor. Todas las alarmas saltaron cuando lo dijo, pues el chico que está conociendo es el exnovio de Ana Nicolás, quien descubrió que su novio tenía un perfil en una famosa app de citas e iban dando ‘likes’ a otras chicas en redes sociales.

A pesar de todos los consejos y advertencias que le han llegado a Alba sobre Fran Zafra, ella ha decidido hacer caso a su corazón y confiar en él. “He visto muchas críticas del chico que estoy conociendo”, comienza diciendo. No tarda en salir en su defensa y desvelar muchos detalles de su incipiente relación. “Me trata como una princesa”, asegura ilusionada. La influencer asegura estar muy bien con él e incluso habla de planes de futuro. “A mi lo que me vale es lo que me demuestre”, dice tajante.

Alba Rodríguez responde a la advertencia de Lucía Sánchez sobre Fran Zafra

Una de las personas que la advirtió públicamente sobre como es Fran Zafra fue Lucía Sánchez en el videopodcast de ‘En todas las salsas’. Alba decide salir en defensa de su chico y responder a las acusaciones de Lucía. “Doy la cara por él”, asegura. La influencer tiene claro que lo único que tiene en cuenta es cómo él la trata y lo que siente cuando están juntos. Aunque agradece la preocupación, nada ni nadie va a hacer que cambie su opinión sobre Fran. “Gracias por los consejos pero no los acepto”, concluye.

Alba Rodríguez regresa a ‘Mi momento’ entusiasmada por actualizar su vida sentimental. Además de realizarse un cambio de look radical, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ desvela cómo conoció a Fran Zafra y en qué punto está su relación. Además, desvela si sigue teniendo sentimientos por Gerard y qué espera de él dentro de ‘La casa de los vecinos de al lado’ ¡No te pierdas sus declaraciones dándole play al video!