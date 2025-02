La modelo ha contado que tras su paso por el certamen de ‘Miss España’ mejoró en muchos aspectos su físico. “Pegué el glow up de mi vida, me centré en la moda y en la estética”, ha confesado. Antes de su paso por concursos de belleza, la estética no era algo a lo que la influencer le prestara especial atención. Ella misma ha reconocido que durante la mayor parte de su adolescencia no le importaba cómo se veía físicamente o la ropa que llevaba. “Pase de chica de instituto superbásica a vestir de ‘boutique’”, ha explicado la joven.