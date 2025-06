Lorena Romera 03 JUN 2025 - 11:29h.

El patriarca de los Jiménez, de 'Los Gipsy Kings', da la última hora de su estado de salud tras su ingreso hospitalario

El adre de La Rebe, hospitalizado: el problema de salud por el que ha ingresado

Dani Jiménez ha actualizado su estado de salud tras su ingreso hospitalario. El padre de la Rebe, de 'Los Gipsy Kings', ha estado varios días hospitalizado, tal y como él mismo ha confirmado a través de su perfil oficial de Instagram. En estas últimas horas, los seguidores del marido de Marisol, padre también de Susi Jiménez, Graciela y Daniela, han estado pendientes a su evolución tras salir a la luz su problema de salud.

La salud del patriarca de los Jiménez ha estado atravesando sus horas más bajas. Han sido cuatro días los que ha estado ingresado en el hospital. En plenas celebraciones tras salir a la luz la noticia del embarazo de La Rebe- que convierte a Dani Jiménez en abuelo por segunda vez-, su ingreso hospitalario les ha obligado a poner el foco en otro lado.

Y es que el marido de Marisol ha tenido un buen susto relacionado con su salud. Hace una horas, a través de su perfil oficial de Instagram, podíamos verle postrado en la camilla del hospital y con una vía intravenosa mediante la que le estaban suministrando la medicación necesaria para su recuperación. "Cuando tengan una intervención, hagan siempre caso de los profesionales y de los médicos", le pedía a sus seguidores.

Algo que él no habría hecho y habría traído consigo ciertas complicaciones. "Se pueden pagar las consecuencias", aseguraba el padre de La Rebe, en caso de no seguir esas recomendaciones médicas. "Yo estoy pasando una mala rachilla porque no hice caso y la verdad es que lo estoy pasando mal", reconocía en sus redes.

Última hora sobre el estado de salud del padre de La Rebe

Pero parece que todo ha quedado atrás, pues el protagonista de 'Los Gipsy Kings' ha dado la última hora sobre su estado de salud, celebrando con sus seguidores que ya ha recibido el alta hospitalaria. "Gracias a Dios, después de cuatro días ingresado, estoy ya en casa. Me he hinchado a comer", ha señalado el patriarca de los Jiménez. Una publicación en la que el marido de Marisol ha aprovechado para dar las gracias por tanto cariño.

"Muchas gracias por vuestro interés por mi salud, que Dios os bendiga siempre. Muchas gracias, de corazón. Un abrazo para todos", ha escrito Dani Jiménez, padre de La Rebe, Susi, Graciela y Daniela, de 'Los Gipsy Kings', que ha recibido el alta hospitalaria tras pasar cuatro días ingresado y sometiéndose a pruebas médicas.