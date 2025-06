Rocío Molina Madrid, 03 JUN 2025 - 13:30h.

La exconcursante de 'Gran Hermano' se sincera sobre las secuelas que sufre tras el accidente que tuvo hace 22 años

Raquel Morillas 'GH' comparte una impactante radiografía de su cráneo lleno de tornillos

Compartir







Raquel Morillas es otra persona completamente distinta, pero está feliz pese al terrible accidente de tráfico que sufrió en 2002 y que estuvo a punto de costarle la vida. La que fuera concursante de la tercera edición de 'Gran Hermano' ha pasado por mucho en estos 22 años que acaban de cumplirse. Su vida dio un cambio drástico tras aquel siniestro automovilístico. Con una incapacidad del 41 por ciento y sin ver ni oír nada por el lado izquierdo, la madrileña ha hablado abiertamente de cómo está y cómo vive con sus secuelas permanentes, dejando un significativo mensaje en una fecha que no puede olvidar.

La actual trabajadora de la ONCE ha utilizado sus redes para hacer un repaso a lo que era su vida antes del accidente de tráfico y tras esto ha concedido unas declaraciones en exclusiva para la revista 'Semana' en donde ha abordado sus sentimientos y contado cómo está afrontando la vida tras esta terrible experiencia que tuvo.

Pese a que ha reconocido que todavía le cuesta "ver fotos antiguas" y que cree que eso no cambiará nunca, ella encara la vida con optimismo. Las imágenes que ha compartido en sus redes son de la antigua Raquel Morillas y en ellas ya casi ni se reconoce de todo lo que ha cambiado a nivel físico y mental.

PUEDE INTERESARTE Raquel Morillas celebra su aniversario: así le ha cambiado la vida su esposa Noah

Le gustaría decir que esas heridas del pasado se han cerrado para siempre, pero Raquel Morillas reconoce que no es así. "Es posible que nunca llegue a superarlo", ha expresado acerca de las graves secuelas que sigue teniendo. "No veo por el ojo izquierdo, no oigo tampoco por ese oído, tengo un pitido constante y además sinusitis crónica", ha explicado en su charla telefónica a 'Semana'.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Alejada de los platós y de la televisión que la dieron a conocer, la madrileña vive ahora en Alicante (Santa Pola) junto a su mujer Noah, donde desde 2019 trabaja como vendedora de cupones de la ONCE. "Trabajo a pleno sol en verano y con frío en invierno, también los fines de semana", ha explicado a 'Semana' sobre sus condiciones, admitiendo que es muy feliz con este trabajo y el trato diario con sus vecinos que ya la conocen.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"Tengo que decir que a pesar de todos los cambios que se produjeron en mi cara, hoy me siento mejor que nunca. Gracias por darme una segunda oportunidad", ha recalcado de cómo se siente y vive tras toda la ayuda profesional que ha recibido a lo largo de estos años, aunque ahora destaque que ya no va al psicólogo.