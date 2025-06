Silvia Herreros 04 JUN 2025 - 10:01h.

La mujer de Jota Peleteiro habla de la "conexión" que tiene con los hijos de Jessica Bueno

EXCLUSIVA | La modelo se sincera sobre su maternidad con el empresario: "Estuvo a mi lado en el parto, casi le rompo el brazo"

Cuando Ajla Peleteiro conoció a Jota Peleteiro, su vida cambió de la noche a la mañana. La modelo llevaba entonces una vida tranquila en los Países Bajos; una vida que abandonó y dejó atrás para instalarse en Bilbao con el exmarido de Jessica Bueno. Entonces, ya era madre de un niño. "Él tenía otros tres" (dos biológicos y Fran Rivera, al que lleva tatuado y al que continúa queriendo como si fuese propio). En exclusiva, la esposa del empresario explica cómo es su relación con sus hijos.

Como si del primer episodio de 'Los Serrano' se tratase, la serbia se vio de repente convertida en 'madre' de familia numerosa. Una locura de vida y un giro de guion inesperado para ella, que nos cuenta cómo es vivir con tanto niño en casa.

Aunque nunca haya pretendido ocupar ese papel, Ajla forma parte de la vida de Jota y Alejandro como lo hiciera Luitingo antes de que su relación con Jessica Bueno terminase.

Les conoció muy rápido (como todo en su historia de amor con el exfutbolista del Real Madrid Castilla, Brentford o Alavés). De hecho, estuvo a su lado durante la participación de Miss Sevilla 2009 en 'GH VIP'.

Preguntada por los grandes cambios que de un día para otro se produjeron en su vida, la modelo no ha dudado en responder. Ajla, cuyo apellido de soltera era Etemovic, no puede evitar emocionarse hablando de este tema, pues para ella, la familia tiene un significado muy importante y especial.

Tal y como ha confesado ella misma a OUTDOOR en esta exclusiva, cuando conoció a los hijos de su marido tuvo una fuerte "conexión" con ellos. Un estrecho vínculo que es todavía más fuerte entre Zayn, Jota y Alejandro.

En aquel momento, los "hermanos" no tenían más unión que el vínculo afectivo existente entre sus padres. Una realidad que muy pronto cambiaría, pues Ajla se quedó embarazada muy poco tiempo después. Hace siete meses, Mansour Malik, primer hijo en común de Ajla y Jota Peleteiro, llegaría para unir de manera definitiva a estas dos familias.

Asimismo, y aunque por distancia y motivos relacionados con la custodia no les vea de manera continua, la modelo no ha dudado en dar una pincelada sobre la educación y los valores que trata de aplicar en casa. Para ella no existen diferencias entre sus hijos y los de Jota Peleteiro, a los que trata siempre por igual.